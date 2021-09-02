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Главная Новости Мир Ближний Восток Боевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане - СМИ
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Боевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане - СМИ

В Панджшере продолжаются ожесточенные бои между боевиками и афганскими силами сопротивления, сообщается о потерях с обеих сторон

2 сентября 2021, 23:38
Автор:

Лиля Воробьева

Армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида". Об этом сообщает Al Arabia, ссылаясь на собственных информаторов.

Боевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане - СМИ

К боевикам Талибана присоединились другие боевики (фото из открытых источников)

Боевики не считаются с потерями, которые понесли и хотят захватить последнюю бунтарскую местность, которая им не сдается и пытается противостоять. В афганское движение сопротивления объединились уцелевшие представители правоохранительных органов и афганского правительства.

В горах Панджшер родился сын мужественного военного командира Ахмада Шах Масуда, более известный местному населению, по имени Панджшерский лев. Он возглавил местных жителей в борьбе с советской оккупацией в 1979-89 годах. Ахмад Масуд-младший возглавил здесь сопротивление земляков. И благодаря этому оккупанты с "Талибана" не смогли захватить эту горную область.

Бойцы афганского сопротивления удерживают долину, которую трудно захватить за ее естественное расположение. Переговоры между противниками не дали никаких результатов.

Ожесточенные столкновения здесь продолжаются, обе стороны потеряли много людей. Террористы даже сообщили, что взяли под свой контроль часть этой провинции и радовались, что уничтожили часть своих врагов.

В свою очередь, представители Национального фронта сопротивления Афганистана заявили, что их бойцы полностью контролируют все дороги и проходы, отражают атаки, чтобы не дать захватить важный район Шотул, который позволяет контролировать вход в долину.

По их словам, силы радикалов уже сделали несколько попыток войти в Шотул с Джабул-Сараджа, это — населенный пункт соседней провинции Парван, но и каждый раз терпели неудачу.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что талиби объявили свою власть в Афганистане


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Источник: https://english.alarabiya.net/News/world/2021/09/02/Al-Qaeda-joined-Taliban-in-Panjshir-valley-offensive-Sources
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