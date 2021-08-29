Боевики «Талибана» захватили часть аэропорта Кабула

Боевики террористической организации "Талибан" захватили часть аэропорта Кабула, поскольку американские военные начали покидать его территорию. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Талибы - фото из открытых источников

Боевики сообщили, что контролируют два — три входа в аэропорт. Захват территории аэропорта стало возможным, поскольку американских военных начали эвакуировать. Представитель "Талибана" Билал Карими сообщил, что военнослужащие США уже покинули "три важных зоны" кабульского аэропорта. Теперь они под контролем талибов. По словам террористов, американские военные контролируют незначительную часть аэропорта. Напомним, что в четверг, 26 августа, вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористической угрозе.

В результате взрыва в столице Афганистана, произошедшего накануне, погибли 90 гражданских лиц и 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения. Соединенные Штаты и их союзники призвали людей оставили аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки со стороны "Исламского государства".

Напомним, Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан: "Заявления пресс-секретаря Белого Дома, Джейн Псаки, сделанное ею в эту пятницу (27.08.2021), по поводу непризнания руководством США легитимности новой власти в Афганистане, выглядит логично. Двадцать лет боевых действий с талибами, потеря оружия на 11 млрд дол, более 1 трлн дол бесполезных инвестиций и фактически военное поражение войск США в борьбе с афганскими партизанами – более чем весомый аргумент для Вашингтона, считать власть талибана нелегитимной.

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