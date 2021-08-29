logo
Русский Українська

BTC/USD

48779.80

ETH/USD

3234.77

LTC/USD

175.22

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Боевики «Талибана» захватили часть аэропорта Кабула
commentss НОВОСТИ Все новости

Боевики «Талибана» захватили часть аэропорта Кабула

Боевики сообщили, что контролируют два - три входа в аэропорт

сегодня, 01:14
Автор:

Ольга Чародий

Боевики террористической организации "Талибан" захватили часть аэропорта Кабула, поскольку американские военные начали покидать его территорию. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Боевики «Талибана» захватили часть аэропорта Кабула

Талибы - фото из открытых источников

Боевики сообщили, что контролируют два — три входа в аэропорт. Захват территории аэропорта стало возможным, поскольку американских военных начали эвакуировать. Представитель "Талибана" Билал Карими сообщил, что военнослужащие США уже покинули "три важных зоны" кабульского аэропорта. Теперь они под контролем талибов. По словам террористов, американские военные контролируют незначительную часть аэропорта. Напомним, что в четверг, 26 августа, вблизи международного аэропорта Кабула (Афганистан) произошел взрыв. Он раздался спустя несколько часов после того, как военные США предупредили о неизбежной террористической угрозе.

В результате взрыва в столице Афганистана, произошедшего накануне, погибли 90 гражданских лиц и 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения. Соединенные Штаты и их союзники призвали людей оставили аэропорт Кабула из-за угрозы террористической атаки со стороны "Исламского государства".

Напомним, Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан: "Заявления пресс-секретаря Белого Дома, Джейн Псаки, сделанное ею в эту пятницу (27.08.2021), по поводу непризнания руководством США легитимности новой власти в Афганистане, выглядит логично. Двадцать лет боевых действий с талибами, потеря оружия на 11 млрд дол, более 1 трлн дол бесполезных инвестиций и фактически военное поражение войск США в борьбе с афганскими партизанами – более чем весомый аргумент для Вашингтона, считать власть талибана нелегитимной.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/live/2021/08/26/world/afghanistan-taliban-biden-news
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ