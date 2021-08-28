США обсуждают с партнерами возможность признания "Талибана": какие могут быть последствия

Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Что будет, если США признают "Талибан"? Как последствия такого решения могут отразиться на мире? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".

Афганистан (фото из открытых источников)

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан:

"Заявления пресс-секретаря Белого Дома, Джейн Псаки, сделанное ею в эту пятницу (27.08.2021), по поводу непризнания руководством США легитимности новой власти в Афганистане, выглядит логично. Двадцать лет боевых действий с талибами, потеря оружия на 11 млрд дол, более 1 трлн дол бесполезных инвестиций и фактически военное поражение войск США в борьбе с афганскими партизанами – более чем весомый аргумент для Вашингтона, считать власть талибана нелегитимной.

Тем не менее в тот же день, пресс-секретарь Госдепартамента, Нед Прайс сделал достаточно контраверсийное заявление о том, что в его ведомстве видят позитивные сигналы со стороны "Талибана" и обсуждают с союзниками возможности конструктивного диалога с новыми хозяевами Афганистана. Оба заявления, несмотря на их противоположность, достаточно четко отражают планы США на среднюю и дальнюю перспективу в отношении этой центрально-азиатской страны.

Понимая, что на стратегическом уровне, в плане институционного и цивилизационного развития, Белый дом потерпел в Афганистане сокрушительное поражение, о чем свидетельствует быстрое падение власти президента Гани, США по-новому разыгрывают афганскую карту, в надежде на получение ряда геополитических преимуществ. Уйдя из Афганистана, США, фактически скинули со своих плеч серьезную проблему и переложили её на плечи своих реальных и потенциальных противников – РФ, Китая, Ирана, Турции, а также ИГИЛа. Все эти геополитические центры имеют серьезные интересы в Центральной Азии, а приход "Талибана" к власти в Кабуле значительно меняет устоявшиеся расклады и потребует дополнительных ресурсов для решения этой проблемы. И каждый из этих игроков пытается решить данную проблему в силу своих возможностей.

Китай уже заявляет о готовности вложения инвестиций в инфраструктурные проекты Афганистана под госгарантии Пакистана.

Россия публично принимает в Москве делегацию запрещённой (!) у себя организации "Талибан".

Иран готов строить автомобильные и железные дороги в Афганистане.

ИГИЛ реагирует в типичной для него манере – устраивает теракты в кабульском аэропорту.

Руководство ЕС, как всегда, выражает озабоченность и готовиться к новой волне беженцев, подобной той, что была в 2015 году.

В этой ситуации все ожидают реакции США и их дальнейших действий. И вот первая такая, публичная, реакция имела место вчера. Заявление Неда Прайса, окончательно раскрывает карты Госдепа и его планы по ситуации в Афганистане, которые очевидно будут реализовываться в стиле гибридной технологии рефлективного управления поведением оппонента и концепции геополитического сдерживания. Белый дом будет управлять действиями нового руководства Афганистана путём предоставления политической поддержки и материальных ресурсов. А также осуществлять сдерживание геополитической активности РФ, Китая, Ирана и ИГИЛа, посредством международной активности талибского Афганистана. Типичная схема "разделяй и властвуй", которую использовали в Древнем Риме ещё две тысячи лет назад.

Дальнейшие, официальные, отношения Вашингтона и Кабула могут развиваться по двум сценариям.

Первый – через год-два, США признают талибов и устанавливают с ними дипломатические отношения.

Второй – публично декларируя непризнание нового афганского политического режима, США предоставляют ему материально-техническую поддержку через третьи страны и косвенно содействуют Афганистану на международном уровне.

Любой из этих вариантов реалистичный и действенны. Ближайшие месяцы покажут, какой путь выбрал Белый дом".

Напомним, турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль. "Комментарии" решили узнать у экспертов, как участие Турции может повлиять на дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

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