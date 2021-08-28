США обсуждают с партнерами возможность признания "Талибана": какие могут быть последствия

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Ольга Чародий
Соединенные Штаты на регулярной и постоянной основе обсуждают со своими союзниками и партнерами возможность дипломатического признания радикального движения "Талибан", который захватил власть в Афганистане. Об этом заявил в пятницу на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Что будет, если США признают "Талибан"? Как последствия такого решения могут отразиться на мире? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".
Афганистан (фото из открытых источников)
Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан:
"Заявления пресс-секретаря Белого Дома, Джейн Псаки, сделанное
ею в эту пятницу (27.08.2021), по поводу непризнания руководством США
легитимности новой власти в Афганистане, выглядит логично. Двадцать лет боевых
действий с талибами, потеря оружия на 11 млрд дол, более 1 трлн дол бесполезных
инвестиций и фактически военное поражение войск США в борьбе с афганскими
партизанами – более чем весомый аргумент для Вашингтона, считать власть
талибана нелегитимной.
Тем не менее в тот же день, пресс-секретарь Госдепартамента,
Нед Прайс сделал достаточно контраверсийное заявление о том, что в его
ведомстве видят позитивные сигналы со стороны "Талибана" и обсуждают с
союзниками возможности конструктивного диалога с новыми хозяевами Афганистана.
Оба заявления, несмотря на их противоположность, достаточно четко отражают
планы США на среднюю и дальнюю перспективу в отношении этой
центрально-азиатской страны.
Понимая, что на стратегическом уровне, в плане
институционного и цивилизационного развития, Белый дом потерпел в Афганистане
сокрушительное поражение, о чем свидетельствует быстрое падение власти
президента Гани, США по-новому разыгрывают афганскую карту, в надежде на
получение ряда геополитических преимуществ. Уйдя из Афганистана, США,
фактически скинули со своих плеч серьезную проблему и переложили её на плечи
своих реальных и потенциальных противников – РФ, Китая, Ирана, Турции, а также
ИГИЛа. Все эти геополитические центры имеют серьезные интересы в Центральной
Азии, а приход "Талибана" к власти в Кабуле значительно меняет устоявшиеся
расклады и потребует дополнительных ресурсов для решения этой проблемы. И
каждый из этих игроков пытается решить данную проблему в силу своих
возможностей.
Китай уже заявляет о готовности вложения инвестиций в
инфраструктурные проекты Афганистана под госгарантии Пакистана.
Россия публично принимает в Москве делегацию запрещённой (!)
у себя организации "Талибан".
Иран готов строить автомобильные и железные дороги в
Афганистане.
ИГИЛ реагирует в типичной для него манере – устраивает
теракты в кабульском аэропорту.
Руководство ЕС, как всегда, выражает озабоченность и
готовиться к новой волне беженцев, подобной той, что была в 2015 году.
В этой ситуации все ожидают реакции США и их дальнейших
действий. И вот первая такая, публичная, реакция имела место вчера. Заявление
Неда Прайса, окончательно раскрывает карты Госдепа и его планы по ситуации в
Афганистане, которые очевидно будут реализовываться в стиле гибридной
технологии рефлективного управления поведением оппонента и концепции
геополитического сдерживания. Белый дом будет управлять действиями нового
руководства Афганистана путём предоставления политической поддержки и
материальных ресурсов. А также осуществлять сдерживание геополитической
активности РФ, Китая, Ирана и ИГИЛа, посредством международной активности
талибского Афганистана. Типичная схема "разделяй и властвуй", которую
использовали в Древнем Риме ещё две тысячи лет назад.
Дальнейшие, официальные, отношения Вашингтона и Кабула могут
развиваться по двум сценариям.
Первый – через год-два, США признают талибов и устанавливают
с ними дипломатические отношения.
Второй – публично декларируя непризнание нового афганского
политического режима, США предоставляют ему материально-техническую поддержку
через третьи страны и косвенно содействуют Афганистану на международном уровне.
Любой из этих вариантов реалистичный и действенны. Ближайшие месяцы покажут, какой путь выбрал Белый дом".
Напомним, турецким властям удалось провести первые мирные переговоры с представителями "Талибана" в Кабуле. Пока что дипломаты оценивают полученное от группировки предложение насчет взятия главного афганского аэропорта под контроль. "Комментарии" решили узнать у экспертов, как участие Турции может повлиять на дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.
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