Бог казнил: авторитетный израильский раввин сделал заявление о смерти президента Раисе

Погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси наказал Бог. К тому же сделал это, использовав четыре вида казни.

Смерть (фото из открытых источников)

Об этом сказал один из известных сефадских законовучителей раввина Бен-Цион Муцафи.

"Следует восхвалять Творца за то, что обрушил на предводителя врагов четыре способа смертной казни — избиение камнями, сожжение, казнь и удушение. Все это произошло ровно через 30 дней после ночи, когда Иран направил сотни ракет на Святую Землю", — сказал Муцафи. .

К слову, в иудаизме развито представление о том, что Бог может наказывать грешников. Существует даже специальная процедура проклятия, называемая пульсом де нура. Недавно таким проклятьем за преступления в Украине пригрозили российскому президенту Владимиру Путину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие страны приехали на похороны президента Ирана Ибрагима Раиси. В Иране продолжаются похоронные церемонии президента Ибрагима Раиси, погибшего в катастрофе с падением вертолета 19 мая. На улицы Ирана вышли тысячи людей выразить свою скорбь, также на церемонию приехали делегации из разных стран.

В Иране объявили пятидневный траур по президенту Ибрагиму Раисе и другим погибшим в аварии вертолета. Похоронные церемонии начались во вторник из ближайшего к катастрофе города Тебриз, где вблизи гроба Раиси шли тысячи иранцев. Затем тело иранского президента перевезли в город Кум, а на следующий день началась процессия в столице Ирана Тегеране. Об участии в похоронных церемониях, состоявшихся в Тегеранском университете, заявили многие представители иностранных делегаций.

Делегацию из России, которая одним из ближайших союзников Ирана, представил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Из соседнего Ирака в Тегеран приехал премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани. Из Индии приехал вице-президент Джагдип Дханкхар. Также на похороны Ибрагима Раиси приехала делегация из Турции, которую возглавили вице-президент страны Джевдет Йилмаз и министр иностранных дел Хакан Фидан.

