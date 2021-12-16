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Более 20 смертей и немало госпитализированных: в Турции люди отравились напитком

В Турции полиция начала расследование смертей от отравления алкоголем

сегодня, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Контрабандным алкоголем отравилось немало турков. Известно, что умерли 25 пострадавших, еще более 20 госпитализированы в больницы. Об этом сообщает Euronews.

Более 20 смертей и немало госпитализированных: в Турции люди отравились напитком

От отравления алкоголем умерли местные и иностранцы, фото из открытых источников

Сообщается, что в Турции после употребления фальсифицированного и контрабандного алкоголя в районе Эсенюрт погибли семь человек, в том числе три иностранца. В Министерстве внутренних дел Турции рассказали, что уже полицейские совершили немало рейдов в нескольких провинциях.

В ходе обысков было изъято 30 000 литров некачественного алкоголя. Также задержали более 300 человек, которые могут быть причастны к производству и распространению фальсифицированного алкоголя. Известно, что некачественные напитки производились на подпольных мастерских и складах, там и реализовывали опасный товар.

На черном рынке в последнее время возросло количество продаж фальсифицированного алкоголя из-за увеличения акциза на алкогольные напитки. Сейчас национальный алкогольный напиток Турции стоит около 250 лир (15 евро) за литр в супермаркете.

Поэтому некоторые люди не покупают в магазинах, а ищут альтернативные источники для покупки алкогольных напитков, которые в разы дешевле. Кроме того, такие напитки производятся с добавлением метанола вместо этанола. Метанол может вызвать отравление или даже смерть, если его употреблять в больших дозах.

В прошлом году в стране умерло от отравления 40 человек в течение несколько дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что туркам следует отказаться от потребления алкоголя и табака.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии погибли несколько детей, другие травмированы.


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Источник: https://www.euronews.com/2021/12/16/at-least-25-people-die-of-adulterated-alcohol-poisoning-in-turkey
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