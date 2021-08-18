Британец, приехавший на отдых в Афганистан, рассказал, как застрял в Кабуле

Студент Университета Лафборо, который застрял в Кабуле, сказал, что он "не жалеет" о том, что улетел в Афганистан на каникулы. 21-летний Майлз Рутледж из Бирмингема приехал в Афганистан четыре дня назад, просмотрев на YouTube видео, рекламирующие эту страну как туристическое направление. Об этом передает Тhe Тimes со ссылкой на социальные сети британского студента.

Студент Британии в Афганистане. Фото из открытых источников

Свою поездку британец запланировал еще в мае 2021 года, рассчитывая увидеть разные уголки Афганистана на протяжении 7 дней. Раутледж приехал в страну 13 августа и, в связи с захватом власти талибами, застрял в Кабуле на несколько дней. Всем происходящим Майлз делится в своих социальных сетях.

Афганистан — не первый опасный отпуск, который предпринял Рутледж. В Facebook он сообщил, что был в Чернобыле.

"Прошло почти 2 года с тех пор, как я впервые поехал в Чернобыль за границу. Могу с уверенностью сказать, что это лучше, чем мои университетские залы", — написал он.





"Я в порядке. Меня эвакуировали вместе с сотней других гражданских лиц. Талибы пропустили нас через аэропорт, мы познакомились со многими из них", — пишет Раутледж.

Британского студента вместе с другими эвакуированными гражданами доставили в Дубай.

В Facebook Рутледж сообщил, что находится в безопасном доме, это убежище ООН.

"У меня создалось впечатление, что страна не упадет еще месяц, поэтому я подумал, что все будет хорошо. Афганистан выглядел довольно хорошо, еда казалась потрясающей, и это было очень дешево", — сказал он.

Рутледж рассказывал свою историю в Facebook. Он говорит, что чувствует себя комфортно.

"Мой гид в настоящее время опасается за свою семью, и его единственное преступление — сделать все возможное и спасти мою жизнь. Я никогда не смогу отплатить ему, и это меня огорчает. Я слышал о некоторых добрых людях, собирающих деньги на мою поездку, но, пожалуйста, используйте их с большей пользой и сделайте пожертвования некоторым благотворительным организациям в этом районе. Несколько долларов или фунтов будут иметь большое значение для семьи, это то, что я пытался сделать в этой поездке, но, к сожалению, этого никогда не будет достаточно, и это меня огорчает. Надеюсь, у вас все хорошо, ребята".

Однако, когда повстанцы Талибана начали окружать столицу, он осознал опасность, в которой оказался, и заявил, что его бросило британское посольство, не ответив ни на один из его телефонных звонков или электронных писем.



Как ранее сообщал портал "Комментарии", женщины Кабула осмелились на первую акцию протеста против "Талибана".





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