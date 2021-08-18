Британец, приехавший на отдых в Афганистан, рассказал, как застрял в Кабуле

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Хмільовська Інна
Студент Университета Лафборо, который застрял в Кабуле, сказал, что он "не жалеет" о том, что улетел в Афганистан на каникулы. 21-летний Майлз Рутледж из Бирмингема приехал в Афганистан четыре дня назад, просмотрев на YouTube видео, рекламирующие эту страну как туристическое направление. Об этом передает Тhe Тimes со ссылкой на социальные сети британского студента.
Студент Британии в Афганистане. Фото из открытых источников
Свою поездку британец запланировал еще в мае 2021 года, рассчитывая увидеть разные уголки Афганистана на протяжении 7 дней. Раутледж приехал в страну 13 августа и, в связи с захватом власти талибами, застрял в Кабуле на несколько дней. Всем происходящим Майлз делится в своих социальных сетях.
Афганистан — не первый опасный отпуск, который предпринял Рутледж. В Facebook он сообщил, что был в Чернобыле.
Британского студента вместе с другими эвакуированными гражданами доставили в Дубай.
В Facebook Рутледж сообщил, что находится в безопасном доме, это убежище ООН.
Рутледж рассказывал свою историю в Facebook. Он говорит, что чувствует себя комфортно.
Однако, когда повстанцы Талибана начали окружать столицу, он осознал опасность, в которой оказался, и заявил, что его бросило британское посольство, не ответив ни на один из его телефонных звонков или электронных писем.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", женщины Кабула осмелились на первую акцию протеста против "Талибана".
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