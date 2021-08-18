Женщины Кабула насмелились на первую акцию протеста против "Талибана"

Жительницы Кабула впервые за несколько дней правительства талибов провели акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана". Видео с протеста женщин публикуют свидетели в соцсетях, пишет "Суспільне".

Женщины в Афганистане. Фото с открытых источников

Журналист NBC Ричард Энгель сообщил, что на плакатах участников акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины".

По свидетельствам очевидцев, акцию организовали женщины в районе Вазир Акбар Хан, где находятся большинство государственных учреждений — Президентский дворец, немецко-афганская школа Амани, которую не один раз посещала Ангела Меркель и где только недавно позволили обучения девочек. Талибан — движение исламистов, которое зародилось в Афганистане среди пуштунов — крупнейшего в мире народа, обладающего родо-племенным делением, в 1994 году. Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и с 2021 года, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана ("Исламское государство Вазиристан") с 2004 года. Исламский Эмират Афганистан (1996–2004) дипломатически был признан тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией. Весной 2021 года "Талибан" начал наступление на позиции афганской армии и к августу установил контроль над большей частью территории Афганистана после объявления о выводе американских войск. 15 августа талибы захватили Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории страны. Как ранее сообщал портал "Комментарии", "Талибан" назвал причину, зачем планируют уничтожить весь асфальт в Афганистане. "Талибан" объявил, что планирует уничтожить весь асфальт в стране, поскольку о нем нет упоминаний в Коране

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