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Будет еще одна война: откуда США эвакуируют дипломатов и готовятся к ударам

США начинают частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке

сегодня, 07:17
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Кравцев Сергей

Вашингтон эвакуирует дипломатов из посольств на Ближнем Востоке и семьи военнослужащих. Причиной стали угрозы Ирана нанести удары по военным базам США. Об этом сообщает "Reuters".

Будет еще одна война: откуда США эвакуируют дипломатов и готовятся к ударам

Обострение на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

В материале говорится, что США готовятся к частичной эвакуации персонала своего посольства в Ираке и позволят членам семей военнослужащих покинуть ряд объектов на Ближнем Востоке из-за повышенных угроз безопасности в регионе.

Четыре американских и два иракских источника агентства не уточнили конкретные причины такого решения.

"Госдепартамент регулярно пересматривает вопрос присутствия американского персонала за рубежом, и это решение принято по итогам недавнего пересмотра", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, не предоставив других подробностей.

По словам одного из чиновников Белого дома, президент США Дональд Трамп проинформирован о соответствующем решении.

В то же время, как отметили в Reuters, частичная эвакуация началась на фоне роста напряженности в регионе, который остается в зоне конфликта после 18 месяцев войны в Секторе Газа.

Обострение в анклаве вызвало опасения более широкой эскалации между США и Израилем с одной стороны, и Ираном, и его союзниками — с другой.

Трамп неоднократно заявлял о возможности удара по Ирану в случае провала Тегераном переговоров по ядерной программе.

В среду, 11 июня, глава Белого дома выразил сомнения относительно готовности Тегерана прекратить обогащение урана – ключевой ультиматум Вашингтона.

На фоне сообщений об эвакуации американского посольства из Багдада, цены на нефть подпрыгнули на 3 доллара — фьючерсы на нефть марки Brent достигли отметки 69,18 доллара за баррель.

Тем временем морское агентство Великобритании предостерегло от роста военной активности в регионе, которая может повлиять на судоходство через стратегические водные пути — Персидский, Оманский и Ормузский проливы.

Владельцам судов рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности из-за прохождения через указанные проливы, граничащие с Ираном.

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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-embassy-iraq-preparing-ordered-evacuation-due-heightened-security-risks-2025-06-11/
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