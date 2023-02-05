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Бывший премьер Израиля рассказал, что Путин в разговоре с ним пообещал не убивать Зеленского

Беннет заявил, что Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского

сегодня, 17:08
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывший израильский премьер заявил, что российский президент в начале российского вторжения в Украину в разговоре пообещал ему не убивать Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал во время интервью The Times of Israel .

Бывший премьер Израиля рассказал, что Путин в разговоре с ним пообещал не убивать Зеленского

Нефтали Беннет (фото из открытых источников)

Бывший премьер Израиля рассказал, что 5 марта летал в Москву, где три часа разговаривал с Путиным, после чего позвонил Зеленскому.


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По словам Беннета, глава Кремля в первые дни войны заверил его, что он не убьет украинского президента.

"Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере... Я сказал ему: "Ты собираешься убить Зеленского?". Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского". "Я должен понять, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?" Он сказал: "Я не буду убивать Зеленского", — рассказал Беннет.

По его словам, затем после разговора с Путиным он позвонил Зеленскому и сказал: "Я только что пришел со встречи, он не собирается тебя убивать".

Беннет утверждает, что после этого Зеленский вышел из бункера и сделал селфи в своем кабинете. Также израильский политик добавил, что Путин будто бы "согласился не настаивать на разоружении Украины", а Зеленский якобы отказался от вступления Украины в НАТО.

Кроме того, бывший премьер Беннет сообщил, что все контакты, которые он сделал в качестве посредника, согласовывались с Америкой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль заговорил о военных поставках Украине. Израиль сейчас активно прорабатывает возможность предоставления Украине военной помощи. Однако пока на окончательное решение правительство еще не вышло. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.



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