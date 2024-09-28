ЦАХАЛ заявил об удачной операции: кого ликвидировали, помимо лидера "Хезболлы"

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате вчерашнего авиаудара армии Израиля по Бейруту.
Ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был ликвидирован вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".
Стоит отметить, что Насралла был на посту генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.
Он был ответственным за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.
Насралла был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации.
Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАС в войне против Израиля 8 октября.
Читайте также на портале "Комментарии" — израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.
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