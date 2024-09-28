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ЦАХАЛ заявил об удачной операции: кого ликвидировали, помимо лидера "Хезболлы"

Израиль уничтожил уже почти все руководство Хезболлы

28 сентября 2024, 12:21
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", ЦАХАЛ официально объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате вчерашнего авиаудара армии Израиля по Бейруту.

ЦАХАЛ заявил об удачной операции: кого ликвидировали, помимо лидера "Хезболлы"

Ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был ликвидирован вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".

"После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации „Хезболла", которая была расположена под землёй под жилым домом в районе Дахие в Бейруте. Удар был нанесён в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Насралла был на посту генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.

Он был ответственным за руководство и осуществление террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские.

Насралла был центральным лицом, принимающим решения, и стратегическим лидером организации.

Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАС в войне против Израиля 8 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.



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