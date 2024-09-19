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Израиль начал массированную атаку на Ливан: "Хезболла" заявила о начале новой войны (ВИДЕО)

Ситуация между "Хезболлой" и Израилем накалилась после того, как израильские воины начали свою операцию в Секторе Газа.

19 сентября 2024, 21:30
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Лиля Воробьева

Израильские военные совершили авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане 19 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке в своем Telegram-канале, отметив, что удары направлены на уничтожение террористического потенциала и инфраструктуры боевиков.

Израиль начал массированную атаку на Ливан: "Хезболла" заявила о начале новой войны (ВИДЕО)

Атака на Ливан (фото из открытых источников)

"ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболлы" в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру "Хезболлы"", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

По информации ЦАХАЛ, южная часть Ливана была превращена "Хезболлой" в зону боевых действий, где боевики используют гражданские дома как оружие, строя тоннели под ними и используя местных жителей как живой щит.

"ЦАХАЛ стремится обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома, а также достичь всех целей войны", — уточнило военное командование Израиля.

Израильские военные подчеркнули, что целью операции является обеспечение безопасности северных территорий страны, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома. Кроме того, Израиль стремится добиться стратегических целей в текущем конфликте.

В сети появились фото и видео, демонстрирующие последствия авиаударов по объектам в Ливане, а также пролет израильских истребителей над Бейрутом, столицей страны.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла обвинил Израиль в разрешении войны, заявив, что целью израильской операции было уничтожение 5000 боевиков в течение двух минут. Израильский 12 канал также сообщил, что началась третья израильско-ливанская война.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Израиле заявили о начале новой фазы войны . Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил об изменении приоритетов, в частности, о перемещении внимания на северный фронт, где возникла угроза со стороны боевиков организации "Хезболла". Он отметил, что Израиль стоит на пороге новой стадии войны, которая нуждается в соответствующей адаптации. Основной задачей государства на этом этапе является обеспечение безопасности жителей северных регионов и обеспечение их возвращения в свои дома.



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Источник: https://t.me/idfofficial/10148
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