Цены на топливо снова рванули вверх: при чем здесь Трамп

Мировые нефтяные рынки резко отреагировали на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива: цены на сырьё подскочили более чем на 7% и впервые за долгое время превысили отметку в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 101,91 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate достигла 104,16 доллара. Резкий скачок произошёл после срыва переговоров между США и Ираном о прекращении конфликта.

Президент Дональд Трамп объявил о подготовке морской блокады, направленной на ограничение экспорта иранской нефти. По оценкам аналитиков, под угрозой может оказаться до 2 млн баррелей в сутки, проходящих через стратегически важный Ормузский пролив.

Центральное командование США уточнило, что ограничения вступят в силу в понедельник вечером. Под контроль попадут суда, связанные с иранскими портами, при этом транзит в другие страны формально останется открытым.

В ответ Корпус стражей исламской революции предупредил о "жёсткой реакции" на присутствие иностранных военных вблизи пролива, что усиливает риски прямого столкновения.

На фоне угрозы эскалации танкеры уже начали обходить опасный маршрут, что дополнительно давит на рынок. Частично ситуацию пытается стабилизировать Саудовская Аравия, объявившая о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Восток-Запад" мощностью около 7 млн баррелей в сутки.

Тем не менее аналитики предупреждают: рынок возвращается к условиям до перемирия, а геополитическое напряжение может удерживать высокие цены на энергоносители как минимум до конца года.

