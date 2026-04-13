Ціни на пальне знову рвонули вгору: до чого тут Трамп

Світові нафтові ринки різко відреагували на загострення ситуації навколо Ормузької протоки: ціни на сировину підскочили більш ніж на 7% і вперше за довгий час перевищили позначку 100 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 101,91 долара за барель, а американська West Texas Intermediate досягла 104,16 долара. Різкий стрибок стався після зриву переговорів між США та Іраном щодо припинення конфлікту.

Президент Дональд Трамп оголосив про підготовку морської блокади, спрямованої на обмеження експорту іранської нафти. За оцінками аналітиків, під загрозою може опинитися до 2 млн барелів на добу, що проходять через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Центральне командування США уточнило, що обмеження набудуть чинності у понеділок увечері. Під контроль потраплять судна, пов'язані з іранськими портами, транзит до інших країн формально залишиться відкритим.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції попередив про "жорстку реакцію" на присутність іноземних військових поблизу протоки, що посилює ризики прямого зіткнення.

На тлі загрози ескалації танкери вже почали оминати небезпечний маршрут, що додатково тисне на ринок. Частково ситуацію намагається стабілізувати Саудівська Аравія, яка оголосила про відновлення прокачування нафти трубопроводом "Схід-Захід" потужністю близько 7 млн барелів на добу.

Тим не менш, аналітики попереджають: ринок повертається до умов до перемир'я, а геополітична напруга може утримувати високі ціни на енергоносії як мінімум до кінця року.

