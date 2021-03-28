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Церковь Гроба Господня в Иерусалиме открывается для публики в католическое Вербное воскресенье

Храм Гроба Господня открыли для посетителей, поскольку в Израиле активно проходит вакцинация от коронавируса

сегодня, 22:48
Автор:

Татьяна Веремеева

В отличие от прошлого года, Иерусалимская церковь Гроба Господня открылась для публики в католическое Вербное воскресенье, позволив христианам посетить мессу в начале Страстной недели на том месте, где, по их мнению, Иисус был распят и воскрес из мертвых. Об этом пишет Reuters.

Церковь Гроба Господня в Иерусалиме открывается для публики в католическое Вербное воскресенье

Храм Гроба Господня. Фото: Ammar Awad / Reuters

Поскольку более половины населения Израиля получили две дозы вакцины, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, были ослаблены, чтобы позволить небольшим общинам собираться вместе с помощью мер социального дистанцирования.

Настроение было праздничным, когда десятки римских католиков прошли через огромные деревянные двери церкви, которая является глобальным центром самого важного праздника в христианском календаре.

"В прошлом году была ужасная Пасха, без людей, за закрытыми дверями. Этот год намного лучше, дверь открыта, у нас не так много людей, но мы больше надеемся, что все станет лучше", – сказал Reuters латинский Патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, выходя из церкви в сопровождении священнослужителей и верующих с пальмовыми листьями.

В соответствии с израильскими ограничениями на проведение собраний из-за COVID-19 все верующие в масках с пальмовыми и оливковыми ветвями в руках прошли в процессии от Масличной горы до Старого города.

В этом году католики празднуют Пасху 4 апреля, а православные – почти месяц спустя, 2 мая.

Напомним, специалисты провели раскопки в Иерусалиме у Стены Плача и обнаружили ценную находку. Они увидели давнюю известняковую гирю, которая предназначалась для торговли в X – VI веке до нашей эры.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-religion-easter-jerusalem-palmsunday/jerusalems-holy-sepulchre-church-opens-to-public-on-palm-sunday-idUSKBN2BK0B1
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