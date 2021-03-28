Церковь Гроба Господня в Иерусалиме открывается для публики в католическое Вербное воскресенье

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Татьяна Веремеева
В отличие от прошлого года, Иерусалимская церковь Гроба Господня открылась
для публики в католическое Вербное воскресенье, позволив христианам посетить
мессу в начале Страстной недели на том месте, где, по их мнению, Иисус был
распят и воскрес из мертвых. Об этом пишет Reuters.
Храм Гроба Господня. Фото: Ammar Awad / Reuters
Поскольку более половины населения Израиля получили две дозы вакцины,
ограничения, связанные с пандемией коронавируса, были ослаблены, чтобы
позволить небольшим общинам собираться вместе с помощью мер социального
дистанцирования.
Настроение было праздничным, когда десятки римских католиков прошли через
огромные деревянные двери церкви, которая является глобальным центром самого
важного праздника в христианском календаре.
"В прошлом году была ужасная Пасха, без людей, за закрытыми дверями. Этот
год намного лучше, дверь открыта, у нас не так много людей, но мы больше
надеемся, что все станет лучше", – сказал Reuters латинский Патриарх Иерусалима
Пьербаттиста Пиццабалла, выходя из церкви в сопровождении священнослужителей и
верующих с пальмовыми листьями.
В соответствии с израильскими ограничениями на проведение собраний из-за COVID-19
все верующие в масках с пальмовыми и оливковыми ветвями в руках прошли в процессии
от Масличной горы до Старого города.
В этом году католики празднуют Пасху 4 апреля, а православные – почти месяц
спустя, 2 мая.
Напомним, специалисты провели
раскопки в Иерусалиме у Стены Плача и обнаружили ценную находку. Они
увидели давнюю известняковую гирю, которая предназначалась для торговли в X –
VI веке до нашей эры.
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