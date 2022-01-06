Что говорят в ОБСЕ о протестах в Казахстане

Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала обращение действующего главы организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. С 2022 года Польша начала председательствовать в ОБСЕ.

Протесты в Казахстане, фото из Twitter/румынская сотня

Министр Польши подчеркнул, что внимательно следит за последними событиями в Казахстане. По его мнению, насилие не может решить никакую ситуацию. Среди важных инструментов восстановления стабильности в Казахстане он назвал деэскалацию, диалог между сторонами и демократические процессы, которые будут способствовать обеспечению свобод и прав граждан.

По словам Рау, ситуация в Казахстане влияет на весь Центральноазиатский регион. В свою очередь, ОБСЕ будет помогать стране в реализации политических реформ и будет придерживаться своих обязательств. В Казахстане работает программный офис организации в Нур-Султане.

Напомним, что в стране беспорядки продолжаются со 2 января. Протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене, что возле Каспийского моря, после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Ситуация осложнилась тем, что протестующие вооружились и начались уличные столкновения между военными и участниками акции. В центре Алматы возобновились жесткие стычки протестующих с полицейскими. По данным местных СМИ, митингующие ворвались в здание городской администрации и открыли огонь по военным.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации в Казахстане и подчеркнул, что страна может решить ситуацию самостоятельно, без помощи международных партнеров.

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