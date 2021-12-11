Что ответили власти Грузии на заявление российского МИД о НАТО

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Козлова Альбіна
Грузия высказалась о заявлении России, фото из открытых источников
На призывы российских дипломатов, чтобы НАТО отказалось принимать Грузию и Украину в Альянс, власти Грузии ответили заявлением. В Министерстве иностранных дел Грузии подчеркнули, что такие заявления неприемлемы, а интеграция страны в НАТО – это решение грузинского народа. По словам грузинских экспертов, Грузия стремится к сотрудничеству с Альянсом.
3 апреля 2008 года на саммите Бухареста лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станет членом НАТО. Вышеупомянутое является важнейшим политическим решением, основанным на консенсусе, основанном на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс.
Напомним, что процесс интеграции Грузии и Украины в НАТО начался с 2008 года. Тогда Владимир Путин высказывался против введения процедуры интеграции. После этих событий начались проблемы с сепаратистскими республиками Абхазией и Южной Осетией. Позже началась война с участием русских войск в Южной Осетии. После военных действий Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский в разговоре с премьером Грузии озвучил просьбу, касаемо Саакашвили.
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