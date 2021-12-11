Что ответили власти Грузии на заявление российского МИД о НАТО

Грузия высказалась о заявлении России, фото из открытых источников

На призывы российских дипломатов, чтобы НАТО отказалось принимать Грузию и Украину в Альянс, власти Грузии ответили заявлением. В Министерстве иностранных дел Грузии подчеркнули, что такие заявления неприемлемы, а интеграция страны в НАТО – это решение грузинского народа. По словам грузинских экспертов, Грузия стремится к сотрудничеству с Альянсом.



"Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявление МИД РФ, согласно которому Российская Федерация "считает необходимым отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО". Членство в НАТО является суверенным решением Грузии, основанным на непреклонной воле большинства грузинского населения. Эта цель также отражена в Конституции Грузии. Отметим, что решение, принятое на Бухарестском саммите, повторялось на всех саммитах НАТО после 2008 года. В коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что члены Альянса считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран", — говорится на сайте МИД.

3 апреля 2008 года на саммите Бухареста лидеры стран-членов НАТО решили, что Грузия (и Украина) станет членом НАТО. Вышеупомянутое является важнейшим политическим решением, основанным на консенсусе, основанном на фундаментальном принципе международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс.

"В то же время следует подчеркнуть, что основным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, проявляющиеся в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных государств, пренебрежении основными принципами международного права и неисполнением обязательств", — добавили в Министерстве.

Напомним, что процесс интеграции Грузии и Украины в НАТО начался с 2008 года. Тогда Владимир Путин высказывался против введения процедуры интеграции. После этих событий начались проблемы с сепаратистскими республиками Абхазией и Южной Осетией. Позже началась война с участием русских войск в Южной Осетии. После военных действий Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский в разговоре с премьером Грузии озвучил просьбу, касаемо Саакашвили.

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