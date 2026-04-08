Что получил Трамп в войне: почему после «победы» США страны Персидского Залива хватаются за голову

Сейчас становится понятно, как мощно Дональд Трамп защитил своих союзников в Заливе. Америка выходит из войны, не уничтожив иранскую ядерную программу, не сменив власти в Иране, а увеличив доходы от нефти для большего производства оружия и удержания армии Ирана. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Сергей Марченко.

Эксперт отмечает, что после выхода из войны США все союзники Вашингтона в регионе будут платить Ирану дополнительную плату за транспортировку нефти через Ормузский пролив, который они до войны Трампа не платили. Также все союзники США в регионе теперь находятся под угрозой террористических атак Ирана, которые восстановятся с двойной силой, как только с войны уйдут американцы.

"Внимание, вопрос для украинцев: зачем Украине такие гарантии Трампа, которые ничего не стоят? И еще один вопрос: для чего отдавать пути Донбасс за гарантии Трмпа, которые ничего не стоят? И еще одно: для чего было отдавать мародерам Трампа полезные ископаемые Украины за ничего не стоящие гарантии Трампа?", – задается вопросом Сергей Марченко.

Он продолжает, выглядит так, если сейчас отказаться от помощи Трампа, то завтра он выйдет в прессу и скажет, что у него отличные дела с Украиной – его уже послали далеко и таким образом Америка одержала величайшую дипломатическую победу, которой никогда бы не было, если бы президентом не был Дональд Трамп.

Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире".

Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег. Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.



