Що здобув Трамп у війні: чому після «перемоги» США країни Перської Затоки хапаються за голову

Зараз стає зрозумілим, як потужно Дональд Трамп захистив своїх союзників у Затоці. Америка виходить із війни, не знищивши іранської ядерної програми, не змінивши влади в Ірані, а збільшивши доходи від нафти для більшого виробництва зброї і утримання армії Ірану. Про це розповів політичний аналітик, блогер Сергій Марченко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, після виходу з війни США всі союзники Вашингтону у регіоні будуть платити Ірану додаткову плату за транспортування нафти через Ормузьку протоку, якої вони до війни Трампа не платили. Також всі союзники США у регіоні тепер перебувають під загрозою терористичних атак Ірану, які відновляться з подвійною силою, як тільки з війни підуть американці.

"Увага, питання для українців: навіщо Україні такі гарантії Трампа, які нічого не варті? І ще одне питання: для чого віддавати путіну Донбас за гарантії Трмпа, які нічого не варті? І ще одне: для чого було віддавати мародерам Трампа корисні копалини України за гарантії Трампа, які нічого не варті?", – задається питанням Сергій Марченко.

Він продовжує, виглядає так, якщо зараз відмовитися від допомоги Трампа, то завтра він вийде до преси і скаже, що у нього чудові справи з Україною – його вже послали далеко і таким чином Америка здобула найвеличнішу дипломатичну перемогу, якої ніколи не було б, якби президентом не був Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він публічно оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном. Як інформує портал "Коментарі", відповідний пост американського лідера з’явився у соцмережі Truth Social.

Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі".

Глава Білого дому натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей. Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.



