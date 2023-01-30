Что происходит на Ближнем Востоке – как это может отразиться на российско-украинской войне

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на удары по Ирану (ответственность за которые пока никто на себя не взял), напомнил о соучастии того в войне России против Украины. И подчеркнул, что "логика войны неумолима и убийственна – и выставляет жесткие счета авторам и соучастникам". Тем временем, ряд СМИ сообщает о новых взрывах в Иране. Удары якобы были нанесены по 6 машинам КСИР (Корпус стражей исламской революции) возле города Абу Камаль на границе Ирака и Сирии. Также взрывы прогремели в городе Мехабад. При этом, США не исключают военных действий против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие. О чем говорит происходящее на Ближнем Востоке? Как это может отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удары по Ирану. Фото: из открытых источников

Любые удары по Ирану идут на пользу Украине, так как уменьшает его возможности поставлять вооружения России

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что конфликт между Западом и Израилем с одной стороны – и Ираном с другой, имеет долгую историю.

"Всё это началось задолго до агрессии России против Украины. Причина конфликта, в первую очередь, в том, что Иран хочет развивать ядерную программу с целью получения ядерного оружия. И время от времени Израиль или западные спецслужбы наносят удары по Ирану. Ведь ядерное оружие в руках этого тоталитарного режима станет мощным дестабилизирующим фактором, – поясняет эксперт. – И насколько он может быть дестабилизирующим – показала война в Украине. А именно, когда Иран начал поставлять РФ вооружения, которые используются, в том числе, против мирных граждан. Представьте себе, если и Ирана появятся не только дроны-камикадзе "Шахеды", не только баллистические ракеты (которые сейчас тоже выпрашивает Россия), но и ядерные бомбы?".

Тем более, продолжает Сергей Таран, что РФ, похоже, обещает (а возможно уже и делает это) экспортировать в Иран ядерные технологии в обмен на его вооружение.

"Учитывая всё вышеперечисленное, любые удары по Ирану идут на пользу Украине, так как уменьшает его возможности поставлять вооружения России, – отмечает эксперт. – Иранцам будет уже не до того. Им придется думать, прежде всего, о том, как самим защититься от атак Израиля или США".

Сергей Таран резюмирует: похоже, у РФ остается всё меньше союзников. В том числе, благодаря таким показательным наказаниям, которые сейчас переживает Иран.

Открывается еще один фронт в существующем мировом разломе между диктатурами и демократиями

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает следующим образом:

"Мы видим очередную трещину в мировом порядке, очередную точку напряжения. Но в данном случае для Украины это хорошо. Открывается еще один фронт в существующем мировом разломе между диктатурами и демократиями. Подключение Ирана к помощи россиянам в войне против Украины, равно как помощь РФ в вооружении иранцев, включая гипотетическую помощь в иранской ядерной программе, начали создавать экзистенциальные угрозы. Как для Израиля, так и для всего региона. Потому мы увидели активизацию против Ирана".

По мнению политолога, можно допустить, что это именно Израиль действует превентивно. Чтобы, с одной стороны, помешать получению Ираном ядерного оружия, которое сделала бы его, по модели РФ, условно неприкасаемым, развязав руки иранским властям. С другой стороны – это и снижение в целом милитарных потуг официального Тегерана.

"Ведь на фоне внутренней дестабилизации, массовых протестов, одним из выходов из ситуации иранские власти видели мобилизацию населения для внешней войны. По траектории, которой Иран, фактически, двигался. Потому, думаю, Израиль (прежде всего, именно он) действует превентивно, – поясняет Олег Саакян. – Украине, конечно, на руку серьезные проблемы российского союзника в милитарной составляющей, на помощь в которой РФ рассчитывала. Потому мы являемся опосредованным выгодополучателем из происходящего. Ведь всё это ослабляет нашего врага".

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