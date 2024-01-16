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Что происходит на Ближнем Востоке: может ли разгореться большая война

Сам факт обстрелов со стороны Ирана территории Ирака уже о многом говорит

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Иран нанес удары баллистическими ракетами и дронами по американским объектам в Ираке: авиабазе "Харир" (примерно в 15 км от Эрбиля) и консульству США в ЭрбилеА йеменские хуситы, военные объекты которых громят совместными усилиями Штаты и Великобританиязаявили, что будут атаковать все американские корабли в Красном море: как военные, так и торговые суда. О чем говорит происходящее сейчас на Ближнем Востоке? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Что происходит на Ближнем Востоке: может ли разгореться большая война

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Наступает новая фаза войны

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился такими размышлениями:

"Пока я не вижу причин говорить о том, что ситуация может вылиться во что-то большее, чем создание локального напряжения. Но сам факт обстрелов со стороны Ирана территории Ирака – красноречив".

Это новая фаза войны, считает эксперт. И напоминает, что иранцы утверждают, будто обстреливали израильские объекты в Ираке – в ответ на обстрелы израильтянами иранских объектов в Сирии.

"То есть, Корпус стражей исламской революции (КСИР – элитное иранское военно-политическое формирование) делает акцент, что обстреливали не американцев. Но ситуация, мягко говоря, непростая. И как она может развиваться дальше – прогнозировать пока сложно", – констатирует Игорь Семиволос.

Конфликт накаляется

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова сообщила, что разговаривала сегодня со своей коллегой – журналисткой из Ирака (а именно — из Иракского Курдистана).

"Она подтверждает, что ночью был обстрел. Но не может подтвердить или опровергнуть заявления КСИР, что они якобы полностью уничтожили американское консульство. Между тем, сами американцы уверяют, что ни один их сотрудник и не одно здание не пострадали. В то же время, видео взрывов гуляет по сети. Ракеты и дроны куда-то попали. Возможно, не по американским объектам (в США уверяют, что иранские дроны и ракеты отличаются неточностью). Но куда-то точно прилетело", – отмечает Татьяна Попова.

Она напоминает, что в последнее время британо-американская коалиция бьет ракетами по йеменским хуситам. Израиль — по иранским объектам в Сирии, Ливане, а порой и в самом Иране. А Иран теперь в открытую начал бить по Ираку.

"Похоже, конфликт накаляется, – считает эксперт. – Но Запад и Израиль в итоге победят, т.к. имеют больше возможностей".

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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:10

Молодці патріоти! Треба руйнувати цю юдейську шахрайську гегемонію подвійних стандартів. Світ повинен ставати багатополярним. Україна приклад того як можна її обрізати до смерті. Ізраїльський тероризм і геноцид треба зупиняти.


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