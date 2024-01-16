Что происходит на Ближнем Востоке: может ли разгореться большая война

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Кравцев Сергей
Иран нанес удары баллистическими ракетами и дронами по американским объектам в Ираке: авиабазе "Харир" (примерно в 15 км от Эрбиля) и консульству США в Эрбиле. А йеменские хуситы, военные объекты которых громят совместными усилиями Штаты и Великобритания, заявили, что будут атаковать все американские корабли в Красном море: как военные, так и торговые суда. О чем говорит происходящее сейчас на Ближнем Востоке? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос поделился такими размышлениями:
Это новая фаза войны, считает эксперт. И напоминает, что иранцы утверждают, будто обстреливали израильские объекты в Ираке – в ответ на обстрелы израильтянами иранских объектов в Сирии.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова сообщила, что разговаривала сегодня со своей коллегой – журналисткой из Ирака (а именно — из Иракского Курдистана).
Она напоминает, что в последнее время британо-американская коалиция бьет ракетами по йеменским хуситам. Израиль — по иранским объектам в Сирии, Ливане, а порой и в самом Иране. А Иран теперь в открытую начал бить по Ираку.
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Ігор
сегодня, 12:10
Молодці патріоти! Треба руйнувати цю юдейську шахрайську гегемонію подвійних стандартів. Світ повинен ставати багатополярним. Україна приклад того як можна її обрізати до смерті. Ізраїльський тероризм і геноцид треба зупиняти.