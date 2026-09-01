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Что-то пошло не так: какое решение Трамп готовит по Ирану

Вашингтон опасается, что Тегеран восстанавливает радары и ракеты для атак на суда

1 сентября 2026, 11:13
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Цель потенциальной операции – не допустить восстановления Тегераном возможностей для атак на суда, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Что-то пошло не так: какое решение Трамп готовит по Ирану

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным источников издания, соответствующий план на прошлой неделе подготовило Центральное командование США (CENTCOM). Инициативу поддержал министр обороны Пит Хегсет, однако до начала нового обмена ударами с Ираном Трамп окончательного решения не принял.

Американские военные обеспокоены тем, что Иран пытается заново развернуть в районе пролива радиолокационные комплексы, системы противовоздушной обороны и противокорабельные ракеты. Их восстановление может повысить угрозу для судов, проходящих через один из важнейших мировых маршрутов перевозки нефти.

Одним из тревожных эпизодов стал запуск иранской зенитной ракеты в направлении американского F-35, который обеспечивал прикрытие судов в проливе. Ракета не создала непосредственной угрозы для истребителя, однако американские военные расценили инцидент как признак того, что Тегеран постепенно восстанавливает свои боевые возможности.

В CENTCOM предупредили руководство Пентагона и Белый дом: для относительно безопасного вывода из Персидского залива десятков нефтяных танкеров американским силам может потребоваться периодически наносить удары по иранским позициям.

При этом Вашингтон пока пытается не допустить дальнейшего расширения конфликта. По данным Axios, еще на прошлой неделе Белый дом склонялся к отказу от таких ударов именно из-за риска эскалации.

Теперь ситуация может измениться: восстановление Ираном военной инфраструктуры вблизи Ормузского пролива заставляет администрацию Трампа вновь выбирать между сдержанностью и силовым ответом.

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Источник: https://www.axios.com/2026/08/31/trump-iran-war-hormuz-hegseth-centcom
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