Щось пішло не так: яке рішення Трамп готує щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по іранських військових об'єктах в районі Ормузької протоки. Мета потенційної операції – не допустити відновлення Тегераном можливостей для атак на суди, повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел видання, відповідного плану минулого тижня підготувало Центральне командування США (CENTCOM). Ініціативу підтримав міністр оборони Піт Хегсет, проте до початку нового обміну ударами з Іраном Трамп остаточного рішення не ухвалив.

Американські військові стурбовані тим, що Іран намагається заново розгорнути в районі протоки радіолокаційні комплекси, системи протиповітряної оборони та протикорабельні ракети. Їх відновлення може підвищити загрозу для суден, що проходять один із найважливіших світових маршрутів перевезення нафти.

Одним із тривожних епізодів став запуск іранської зенітної ракети у напрямку американського F-35, який забезпечував прикриття суден у протоці. Ракета не створила безпосередню загрозу для винищувача, проте американські військові розцінили інцидент як ознаку того, що Тегеран поступово відновлює свої бойові можливості.

У CENTCOM попередили керівництво Пентагону та Білий дім: для відносно безпечного виведення з Перської затоки десятків нафтових танкерів американським силам може знадобитися періодично завдавати ударів по іранських позиціях.

При цьому Вашингтон поки що намагається не допустити подальшого розширення конфлікту. За даними Axios, ще минулого тижня Білий дім схилявся до відмови від таких ударів саме через ризик ескалації.

Тепер ситуація може змінитися: відновлення Іраном військової інфраструктури поблизу Ормузької протоки змушує адміністрацію Трампа знову обирати між стриманістю та силовою відповіддю.

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