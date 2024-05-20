Что ждет Иран после смерти президента Раиси: кто и как может воспользоваться ситуацией

В понедельник, 20 мая, было официально подтверждено, что президент Ирана Ибрагим Раиси погиб сутками ранее в крушении вертолета на границе с Азербайджаном. Обязанности президента до новых выборов будет исполнять вице-президент Мухаммед Мохбар, который является сторонником России и противостояния с Западом. Может ли смерть Раиси привести к переделу власти в Иране? Какие есть варианты развития событий, кто и как может воспользоваться ситуацией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Президент Ирана Раиси. Фото из открытых источников

Светская власть – это лишь третий уровень власти в современном Иране

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверяет, что гибель президента Раиси не повлияет ни на внешнеполитические процессы, которые ведет Иран, ни на внутренние. Ни на иранскую поддержку РФ, совместное участие в "оси зла", куда входит также Северная Корея.

"Дело в том, что Иран – это типичная теократия. То есть, страна, где власть фактически принадлежит религиозной группировке. Причем, в Иране это еще и религиозные фанатики во главе с аятоллой Али Хаменеи (иранский религиозный, духовный, государственный, политический, военный и общественный деятель). Вот, если бы с ним что-то случилось – это могло как-то повлиять на курс Ирана. Но не гибель руководителя светской власти – президента. Который даже не второй по значимости в Иране, после аятолл. Вторым идет Корпус стражей исламской революции (КСИР) – группировка военных фанатиков, которые ориентируются на фанатиков духовных – аятолл", – поясняет Александр Кочетков.

Так что, продолжает он, светская власть (президент, вице-президент и так далее) – это лишь третий уровень власти в современном Иране. Они нужны теократии, чтоб произносить какие-то слова на международных конференциях, представлять Иран в ООН.

"Кроме того, президент нужен, чтобы его не любили, в отличие от того, как любят аятолл. И, чтоб его не уважали и не боялись, в отличие от того, как уважают и боятся военную верхушку в виде КСИР. Учитывая вышесказанное, президент в Иране — фигура номинальная, декоративная. И ее замена – дело несложное, решаемое аятоллами и КСИР", – констатирует аналитик.

Кланы пойдут против кланов

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает следующим образом:

"Посмотрим, каковы будут официальные данные по итогам расследования. Что именно стало причиной крушения. В 99% случаев это – отказ техники или человеческий фактор (ошибка пилота, к примеру). Но всегда остается 1%, связанный с внешним воздействием".

По мнению эксперта, гибель президента спровоцирует в Иране передел власти. Кланы пойдут против кланов.

"При этом, следует понимать, что клан Раиси был сторонником евразийства, БРИКС и так далее. На смену ему может прийти клан, более нацеленный на Запад", – прогнозирует Олег Стариков.

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