Дали «не более двух минут» для побега: экс-президент Афганистана рассказал детали прихода талибов к власти

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что ему дали "не более двух минут", чтобы подготовиться к бегству из Кабула в августе во время быстрого захвата столицы страны талибами. Об этом сообщает CNN.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани - фото из открытых источников

Гани сказал в программе Radio 4 "Сегодня" на BBC, что его советник по национальной безопасности сообщил ему, что он должен бежать, и что отъезд был "действительно внезапным", добавив, что "только когда мы вылетели, стало ясно, что мы оставляем" Афганистан.

"Утром того дня я даже не подозревал, что в конце дня буду покидать страну", — рассказал Гане во время интервью с бывшим начальником штаба обороны Великобритании генералом Ником Картером, которое транслировалось в четверг, 30 декабря. Картер был приглашенным редактором выпуска радиопрограммы BBC.

По словам Гани, афганские власти сначала сообщили, что боевики "Талибана" не войдут в Кабул, но "через два часа это все же произошло".

Он рассказывал о хаотических августовских выходных, когда "Талибан" молниеносно захватил контроль над столицей страны.

Позже в тот же месяц бывший высокопоставленный чиновник Гани описал яркую картину последних недель его правительства, включая то, как бывший президент и его советники были ошеломлены быстротой продвижения "Талибана". Гани был не готов к прибытию талибов на окраины Кабула и убежал только в той одежде, которая была у него.

Гани сказал BBC, что приказал нескольким коллегам и своей жене бежать из города, пока он ждал машину, которая доставит его в Министерство обороны. После того, как транспортное средство не появилось, его обнаружили советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и глава Службы защиты президента Афганистана (PPS).

"Они сказали, что PPS развалился. Если я займу позицию, они все будут убиты и они не смогут меня защитить", — сказал он BBC.

Мохиб, "буквально напуганный", не дал ему "более двух минут", чтобы подготовиться к уходу, сказал Гани. Их первоначальный план путешествия в Хост провалился после того, как город был взят, а это значит, что Гани не знал, куда они направлялись, когда выезжали.

"Только когда мы взлетели, стало ясно, что мы покидаем страну", – сказал Га ни.

В настоящее время проживающий в ОАЭ экс-президент частично объяснил упадок страны своим решением доверять "международному партнерству".

Хотя афганцы "справедливо обвиняют" его в падении своей страны, Гани утверждал, что его "сделали козлом отпущения" и "уничтожили" его жизненное дело.

Как сообщали ранее "Комментарии", "Талибан" ввел ограничения для передвижения женщин в Афганистане.

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