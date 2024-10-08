Дело идет к ядерной войне: одна из стран сумела собрать ядерную бомбу и провела испытания

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Ткачик Олеся
Сообщается, что Иран провел первые ядерные испытания. При этом, российский оппозиционный журналист Иван Яковина допускал, что ядерная бомба у Ирана благодаря РФ уже есть.
Ядерное оружие
То есть, отметил российский журналист, вероятно, Иран таки собрал бомбу.
Теперь, говорить Яковина, вдвойне интересно, что сейчас будет делать Израиль, учитывая это новое обстоятельство. По его словам, есть два варианта: либо устроит тотальную бомбардировку иранских ядерных объектов, либо отступит, согласившись на некий вариант двустороннего ядерного сдерживания.
Но похоже, что Израиль выбрал первый вариант и начал бомбить Иран. Там горит ядерный объект у города Исфахан. Сообщается, что взрывы также звучат в Тегеране, но пока нет информации, что стало их причиной — авиаудары, ракетные удары или что-то иное.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что помимо РФ и Беларуси еще одна страна угрожает применением ядерного оружия.
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