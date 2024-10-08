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Дело идет к ядерной войне: одна из стран сумела собрать ядерную бомбу и провела испытания

Иран якобы собрал ядерную бомбу и провел ее испытания

сегодня, 09:15 comments2812
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Ткачик Олеся

Сообщается, что Иран провел первые ядерные испытания. При этом, российский оппозиционный журналист Иван Яковина допускал, что ядерная бомба у Ирана благодаря РФ уже есть.

Дело идет к ядерной войне: одна из стран сумела собрать ядерную бомбу и провела испытания

Ядерное оружие

"Блумберг повторяет вслед за аятоллами, что в случае израильского удара по Ирану Тегеран уже точно начнет работы по созданию ядерного оружия. На мой взгляд слово "начнет" тут не совсем правильное: благодаря российской помощи боеголовка в разобранном виде у них наверняка уже есть, нужно будет лишь собрать ее воедино из отдельных деталей. Поэтому тут правильнее сказать "финализирует работы по созданию ядерной боеголовки", — говорил Яковина.

То есть, отметил российский журналист, вероятно, Иран таки собрал бомбу.

"Похоже, что собрать получилось — сейсмографы зафиксировали в Иране подземный ядерный взрыв или что-то очень на него похожее", — отметил он.

Теперь, говорить Яковина, вдвойне интересно, что сейчас будет делать Израиль, учитывая это новое обстоятельство. По его словам, есть два варианта: либо устроит тотальную бомбардировку иранских ядерных объектов, либо отступит, согласившись на некий вариант двустороннего ядерного сдерживания.

"Мне эта история все меньше нравится, дело натурально идет к ядерной войне. Причем никто точно не знает, насколько большой она может оказаться, так как неизвестно, сколько ракет и боеголовок у Ирана уже есть", — говорит Яковина.

Но похоже, что Израиль выбрал первый вариант и начал бомбить Иран. Там горит ядерный объект у города Исфахан. Сообщается, что взрывы также звучат в Тегеране, но пока нет информации, что стало их причиной — авиаудары, ракетные удары или что-то иное.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что помимо РФ и Беларуси еще одна страна угрожает применением ядерного оружия.




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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan
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