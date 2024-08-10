Действительно ли удалось избежать большой войны: что происходит на Ближнем Востоке

Последние недели в СМИ активно обсуждалось, что вскоре на Ближнем Востоке может ожидаться новый виток обострения. Связывалось это, прежде всего, с возможным ответом Ирана Израилю на убийство лидера палестинского ХАМАСа Исмаила Гании. Однако, как оказалось, ответа Ирана до сих пор не произошло. Более того, в МИД Ирана заявили, что страна ответит Израилю на убийство в "подходящее время" и "подобающим образом". Такой намек, что этого в ближайшее время может не произойти. А вчера еще появилось заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израильская делегация примет участие в переговорах с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Может ли это свидетельствовать, что ожидаемая угроза великой войны на Ближнем Востоке отступила? Что повлияло на то, что стороны заняли более умеренную позицию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Внешние игроки попытались дипломатически решить ситуацию вокруг Газы

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса в своем комментарии остановился на тех аспектах.

"Во-первых, затянувшаяся реакция Ирана может быть связана с попытками внешних игроков дипломатически решить ситуацию вокруг Газы и склонить стороны к переговорам. В последнее время США активно уговаривали Иран не отвечать Израилю", – отметил эксперт.

Он продолжает, во-вторых, если Израиль согласится на переговоры с ХАМАС, Иран может отложить ответную атаку на неопределенное время.

"В-третьих, если Иран не нанесет удар по Израилю в ближайшие дни, значит, от ответного удара они решили на время отказаться и дать дорогу дипломатии", – подытожил Илия Куса.

Иран и Израиль были и остаются главными стратегическими противниками

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что рассуждений относительно паузы, возникшей после убийства Исмаила Хании, сейчас достаточно.

"Поговаривают о разногласиях, возникших у новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с руководством КСИРа, где первый аргументированно опасается последствий возможного ответа Израиля и США и их негативного влияния на иранскую экономику. Также популярны мнения, что Иран прислушался к американским оговоркам и решил не играть с огнем. Параллельно с этими соображениями также высказываются идеи не об отмене удара, а лишь о его отсрочке на определенный период, который позволит Ирану более тщательно подготовиться к обороне. К этому же к пояснительному блоку также относятся сообщения об активизации российско-иранского сотрудничества и переброске в Иран российских комплексов ПВО и РЭБ. Ну, в конце концов, не исключено, что стратегические цели Ирана могут быть достигнуты и без нанесения такого удара", – отметил эксперт.

Игорь Семиволос добавил, поскольку Иран и Израиль были и остаются главными стратегическими противниками на ближневосточном театре боевых действий, стоит рассмотреть ключевые элементы их доктрин безопасности по отношению друг к другу.

"Иранская стратегия противодействия Израилю возникла и приобрела формы во время израильской агрессии против Ливана в 1982 году, события, известного как Первая Ливанская война. Для противодействия израильтянам, а также их союзникам – США и Франции – иранские спецслужбы консолидировали рассеянные шиитские парамилитарные группы и в конце концов возникло движение Хезболла. Хотя фактически правильным наверняка будет сказать, что израильская оккупация породила Хезболлу, а "роды" принимал Иран. С этого момента главной задачей как Ирана, так и Израиля было нанесение стратегического поражения друг другу. Другими словами, сделать своего противника слабым или слабее. Соответственно, стратегическим поражением для Ирана будет потеря возможностей, которые имеет благодаря своему прокси и будет вынужден откатиться к своим границам, таким образом потеряв свою стратегическую глубину. Израиль, в свою очередь, рассчитывает достичь такого стратегического преимущества, при котором вопрос будущего Палестинского государства будет снят с повестки дня, а оккупация Западного Берега если не будет признана, то не будет создавать международных проблем для Тель-Авива. Их поражение, соответственно, заключается в создании вокруг Израиля такой геополитической ситуации, когда он будет вынужден не только согласиться с формулой two state solution, но на самом деле ее реализовать. Исходя из этих стратегических целей можно делать выводы, будет ли продолжение конфликта или нет?", – подытожил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — мощнее "шахедов": какое оружие Иран вскоре передаст России.



