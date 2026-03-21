Дистанция как спасение от дефицита топлива: эксперты прогнозируют изменения в формате труда

Глобальная экономика оказалась перед угрозой масштабного энергетического дефицита, который может снова закрыть офисы по всему миру. Как сообщает издание The Guardian, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке под ударом оказалась критическая транспортная артерия — "Ормузский пролив, через который идет каждая 5 бочка" мировой нефти. Это уже спровоцировало скачок цен и опасения относительно нехватки топлива.

По мнению аналитиков, единственным скорым способом стабилизировать ситуацию является радикальное сокращение потребления горючего населением. "Эксперты прямо говорят, что если меньше ездить, то можно спасти ситуацию", — отмечается в материале. Это автоматически актуализирует опыт времен пандемии, когда мир был вынужден массово изменить привычный ритм жизни.

Наиболее эффективным инструментом экономии ресурсов специалисты называют ограничение необязательных поездок. "Самое простое решение — снова работать из дома, как во время ковида", — резюмируют авторы прогноза. Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на нефтяной рынок, пока продолжается напряженность в Персидском заливе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальное расследование из-за вероятных антиконкурентных действий крупных сетей автозаправочных станций. Поводом для проверки стало обращение главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева по поводу нетипичного поведения игроков топливного рынка.

Народный депутат подчеркнул, что основанием для беспокойства стал одновременный пересмотр ценников на заправках. "В фокусе – одновременное поднятие цен разными сетями АЗС, что больше похоже на сговор, чем на конкуренцию", — прокомментировал ситуацию Гетманцев.