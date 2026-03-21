Дистанційка як порятунок від дефіциту пального: експерти прогнозують зміни у форматі праці

Глобальна економіка опинилася перед загрозою масштабного енергетичного дефіциту, що може знову зачинити офіси по всьому світу. Як повідомляє видання The Guardian, через загострення конфлікту на Близькому Сході під ударом опинилася критична транспортна артерія — "Ормузька протока, через яку йде кожна 5-та бочка" світової нафти. Це вже спровокувало стрибок цін та побоювання щодо нестачі пального.

На думку аналітиків, єдиним швидким способом стабілізувати ситуацію є радикальне скорочення споживання пального населенням. "Експерти вже прямо кажуть, що якщо менше їздити, то можна врятувати ситуацію", — зазначається в матеріалі. Це автоматично актуалізує досвід часів пандемії, коли світ був змушений масово змінити звичний ритм життя.

Найбільш ефективним інструментом економії ресурсів фахівці називають обмеження необов'язкових поїздок. "Найпростіше рішення — знову працювати з дому, як під час ковіду", — резюмують автори прогнозу. Такий крок дозволить суттєво знизити навантаження на нафтовий ринок, поки триває напруженість у Перській затоці.

