Дочь вышла замуж "по любви": в Пакистане мужчина сжег заживо свою семью

В Пакистане мужчина сжег свою семью. Об этом сообщает издание СNN.

Поджег в Пакистане. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённых пунктов пакистанской провинции Пенджаб. Согласно данным издания, местного жителя подозревают в сожжении заживо своих родственников.

Погибшими оказались две дочери, зять и четверо внуков. Младшему из жертв было всего четыре месяца.

Как пишет CNN, трагедия произошла после того, как одна из дочек преступника против его воли вышла замуж "по любви". Нежеланный зять выжил, так как находился на работе во время пожара.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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