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Дочь вышла замуж "по любви": в Пакистане мужчина сжег заживо свою семью

Младшему из жертв было всего четыре месяца

19 октября 2021, 14:00
Автор:

Денис Подставной

В Пакистане мужчина сжег свою семью. Об этом сообщает издание СNN.

Дочь вышла замуж "по любви": в Пакистане мужчина сжег заживо свою семью

Поджег в Пакистане. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённых пунктов пакистанской провинции Пенджаб. Согласно данным издания, местного жителя подозревают в сожжении заживо своих родственников. 

Погибшими оказались две дочери, зять и четверо внуков. Младшему из жертв было всего четыре месяца. 

Как пишет CNN, трагедия произошла после того, как одна из дочек преступника против его воли вышла замуж "по любви". Нежеланный зять выжил, так как находился на работе во время пожара. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Ровенской области судили женщину, которая жестоко убила новорожденного. Подозреваемая уверяла, что родила ребёнка раньше срока и тот уже был мёртв. Однако, правоохранители установили, что подозреваемая родила приблизительно на 37 неделе беременности, а также то, что ребёнок был жив. По данным экспертизы, смерть малыша наступила в результате переохлаждения. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в американском штате Оклахома в грузовик врезался поезд. В момент аварии автомобиль находился на железнодорожном переезде. Водитель не смог выехать с путей. Удар был настолько сильным, что передняя часть поезда сошла с рельсов. В результате происшествия пятеро пассажиров поезда получили ранения. Пострадавших доставили в отели. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/18/asia/pakistan-killings-marriage-feud-intl-hnk/index.html
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