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В США поезд протаранил автовоз: машины взлетели в воздух (ВИДЕО)

От столкновения передняя часть поезда сошла с рельсов

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает издание ТСН.

В США поезд протаранил автовоз: машины взлетели в воздух (ВИДЕО)

ДТП на железнодорожном переезде в США. Фото: Storyful Rights Management / Youtube

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Оклахома. Сообщается, что поезд врезался в грузовик, который перевозил легковые автомобили. 

Согласно информации издания, происшествие случилось из-за того, что автомобиль остановился на железнодорожном переезде и не смог выехать с него. 

В результате инцидента пострадали пятеро человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в местные отели. Все пострадавшие являлись пассажирами поезда. 

Водитель автовоза и его собака покинули транспортное средство до аварии. От столкновения передняя часть поезда сошла с рельсов. 

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как от сильного удара несколько автомобилей подлетели в воздух. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Эквадоре затонул буксир, пришедший на помощь военному судну. На реке Гуаяс учебный парусник ВМС Бразилии врезался в мост и застрял. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент парусник ожидает буксировки и ремонта. Предположительно инцидент произошел из-за сильного течения. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Шотландском городе Эре прогремел взрыв в жилом районе. Два здания оказались разрушены. Ранения получили четверо человек. Они были госпитализированы медиками. Сотрудники пожарной службы занялись эвакуацией жителей близлежащих домов, а также тушением возгорания, которое образовалось после взрыва. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/avto_mir/set-vskolyhnulo-video-kak-poezd-razbil-gruzovik-perevozivshiy-avtomobili-video-1890733.html
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