В США поезд протаранил автовоз: машины взлетели в воздух (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает издание ТСН.

ДТП на железнодорожном переезде в США. Фото: Storyful Rights Management / Youtube

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Оклахома. Сообщается, что поезд врезался в грузовик, который перевозил легковые автомобили.

Согласно информации издания, происшествие случилось из-за того, что автомобиль остановился на железнодорожном переезде и не смог выехать с него.

В результате инцидента пострадали пятеро человек. Они получили легкие травмы и были доставлены в местные отели. Все пострадавшие являлись пассажирами поезда.

Водитель автовоза и его собака покинули транспортное средство до аварии. От столкновения передняя часть поезда сошла с рельсов.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как от сильного удара несколько автомобилей подлетели в воздух.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Эквадоре затонул буксир, пришедший на помощь военному судну. На реке Гуаяс учебный парусник ВМС Бразилии врезался в мост и застрял. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На данный момент парусник ожидает буксировки и ремонта. Предположительно инцидент произошел из-за сильного течения.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Шотландском городе Эре прогремел взрыв в жилом районе. Два здания оказались разрушены. Ранения получили четверо человек. Они были госпитализированы медиками. Сотрудники пожарной службы занялись эвакуацией жителей близлежащих домов, а также тушением возгорания, которое образовалось после взрыва.

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