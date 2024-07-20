Дружба с РФ дает результат: очередная страна через 1-2 недели может стать ядерным государством

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Кравцев Сергей
Иран имеет все возможности за одну-две недели разработать расщепляемый материал для ядерного оружия. США предупреждают о возрастающих ядерных возможностях Ирана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на форуме Aspen Security Forum в Колорадо сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Госсекретарь США отметил, из-за развала так называемого иранского ядерного соглашения Тегеран ускоренно наращивает потенциал технологии обогащения урана.
Блинкен отметил, что, если бы соглашение по иранской ядерной программе от 2 апреля 2015 года продолжало действовать, то Иран был бы гораздо дальше от возможности производить расщепляемые материалы. Он уточнил, что речь шла бы о годовом сроке.
Госсекретарь США уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.
Отметим, в рамках соглашения 2015 года Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на уменьшение экономических санкций. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от соглашения.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне войны в Украине, сближения России с Северной Кореей, высокой вероятностью избрания следующим президентом США Дональда Трампа в Южной Корее растет общественная поддержка идеи разработки собственного ядерного оружия. Об этом пишет "Financial Times".
Издание отмечает, что недавний опрос показал, что 66% южных корейцев "поддерживают" или "решительно поддерживают" появление ядерного оружия в арсенале их собственной армии. Это на 6 процентных пунктов больше, чем было в прошлом году.
Также издание "Комментарии" сообщало – новые ядерные угрозы России: появилась реакция Госдепа США.
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Ігор
сегодня, 12:34
Ліворадикальний юдейський нацизм догрався по всьому світу. Тепер вони ніде не зможуть почуватись спокійно. Їх навіть поодинці будуть знищувати як Бандеру та інше комуняцьке лахміття. Ніколи знов! Неймовірним тут є те, що Іран ще не розробив ядрьону зброю, але вже за 1-2 тижні може стати її власником. Тільки вишивата не здатна ні на що окрім випрошувати і більшу частку отриманого розікрасти.