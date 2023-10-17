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Египет разозлился и перешел к угрозам Западу: что произошло

Египет пустит только иностранцев и палестинцев с двойным гражданством

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В разгар военного конфликта между боевиками ХАМАСа и армией Израиля представители власти Египта заявили, что не хотят пускать на свою территорию беженцев из Палестины. В Египте угрожают отправить их в Европу.

Египет разозлился и перешел к угрозам Западу: что произошло

Египет разозлился на Запад из-за палестинских беженцев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Financial Times. Медиа ссылается на своих информаторов.


"Вы хотите, чтобы мы взяли 1 миллион человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы их и принимайте", — цитируют здесь мнение неназванного египетского чиновника.

Утверждают, что в Каире "разгневаны" давлением Запада и требованиями открыть КПП для беженцев из Палестины перед израильским наступлением. Представители египетских властей опасаются, что дальше их будут вынуждать принять  беженцев от войны на территории Синайского полуострова.

По словам руководителя египетского Министерства иностранных дел, "принудительное перемещение" не будет разрешать палестинский кризис. Чиновники Египта аргументируют нежелание принимать беженцев по той причине, что в стране слабая экономика и не хватает инфраструктуры, чтобы принять большое количество палестинцев.

Как утверждает чиновник, даже при условии принятия беженцев с временным размещением, на родину они вернутся не скоро. Вовсе не покинут Египет. При этом немало палестинских  беженцев за время могут пополнить ряды боевиков, чтобы отомстить Израилю. Власти Египта, на территориях которого уже были базы ИГИЛ, не хотят этого.

Поэтому сейчас египетские власти соглашаются только пропускать машины с гуманитарной помощью. Египет будет впускать иностранных граждан и палестинцев, имеющих двойное гражданство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден срочно собирает международный саммит.



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Источник: https://www.ft.com/content/feab5a29-a10a-4d6c-9035-ece2546c12a3
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