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Электроэнергию можно получить из морских водорослей: что выяснили учёные

Израильские ученые изучили технологию для производства электроэнергии

сегодня, 10:34
Автор:

Козлова Альбіна
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Ученые из Израиля разработали технологию, позволяющую получать электроэнергию из морских водорослей. Об этом сообщает Israel21c.

Электроэнергию можно получить из морских водорослей: что выяснили учёные

Электроэнергию можно добывать из водорослей, фото из открытых источников

Израильский студент Янов Шлосберг задумался, можно ли использовать водоросли для создания зеленой энергии и провел небольшое исследование. Шлосберг изучал технологию Bio-PhotoElectrochemical Cells, когда решил протестировать виды водорослей как источники электронов. Упомянутая технология предполагает, что электроны можно получать из фотосинтезирующих бактерий, особенно цианобактерий или сине-зеленых водорослей. Однако количество тока, которое можно производить таким образом, меньше, чем из других источников.

Поэтому Шлосберг и команда исследователей из Техниона – Израильского технологического института и Израильского океанографического и лимнологического научно-исследовательского института начали исследовать использование ульвы или морского салата для получения электроэнергии.

Ученые пришли к выводу, что именно морской салат позволил получить силу тока в 1000 раз больше, чем от цианобактерий. Такую же силу тока дают стандартные солнечные панели.

Ученые при исследовании использовали водоросли, поместив их в емкость, через которую прокачивали свежую морскую воду. По их наблюдениям, морской салат имеет высокую скорость фотосинтеза. Водоросли можно использовать в их природной морской воде как электролит, переносящий электроны в систему Bio-PhotoElectrochemical Cells. Кроме того, морские водоросли могут "работать" и в темноте благодаря накопленным веществам, которые образуются в процессе фотосинтеза и используются как внутренний источник питательных веществ.

Этот новый метод не только является нейтральным углеродным, но и фактически "углеродно-отрицательным", поскольку морские водоросли поглощают углерод из атмосферы в течение дня, одновременно растут и выделяют кислород. Ночью морские водоросли выделяют небольшое количество углерода.

В настоящее время исследователи создали прототип устройства, собирающего ток непосредственно из емкости для выращивания морского салата. Разработчики верят, что его можно будет совершенствовать, а их проект будет развиваться и дальше.

Как сообщал портал "Комментарии", расследование об Игоре Коломойском показало, что бизнесмен решил заняться майнингом криптовалюты и завод в Запорожье получает электроэнергию по низким ценам.


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Источник: https://www.israel21c.org/scientists-develop-method-to-harvest-electricity-from-seaweed/
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