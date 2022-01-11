Электроэнергию можно получить из морских водорослей: что выяснили учёные

Ученые из Израиля разработали технологию, позволяющую получать электроэнергию из морских водорослей. Об этом сообщает Israel21c.

Электроэнергию можно добывать из водорослей, фото из открытых источников

Израильский студент Янов Шлосберг задумался, можно ли использовать водоросли для создания зеленой энергии и провел небольшое исследование. Шлосберг изучал технологию Bio-PhotoElectrochemical Cells, когда решил протестировать виды водорослей как источники электронов. Упомянутая технология предполагает, что электроны можно получать из фотосинтезирующих бактерий, особенно цианобактерий или сине-зеленых водорослей. Однако количество тока, которое можно производить таким образом, меньше, чем из других источников.

Поэтому Шлосберг и команда исследователей из Техниона – Израильского технологического института и Израильского океанографического и лимнологического научно-исследовательского института начали исследовать использование ульвы или морского салата для получения электроэнергии.



Ученые пришли к выводу, что именно морской салат позволил получить силу тока в 1000 раз больше, чем от цианобактерий. Такую же силу тока дают стандартные солнечные панели.

Ученые при исследовании использовали водоросли, поместив их в емкость, через которую прокачивали свежую морскую воду. По их наблюдениям, морской салат имеет высокую скорость фотосинтеза. Водоросли можно использовать в их природной морской воде как электролит, переносящий электроны в систему Bio-PhotoElectrochemical Cells. Кроме того, морские водоросли могут "работать" и в темноте благодаря накопленным веществам, которые образуются в процессе фотосинтеза и используются как внутренний источник питательных веществ.

Этот новый метод не только является нейтральным углеродным, но и фактически "углеродно-отрицательным", поскольку морские водоросли поглощают углерод из атмосферы в течение дня, одновременно растут и выделяют кислород. Ночью морские водоросли выделяют небольшое количество углерода.



В настоящее время исследователи создали прототип устройства, собирающего ток непосредственно из емкости для выращивания морского салата. Разработчики верят, что его можно будет совершенствовать, а их проект будет развиваться и дальше.

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