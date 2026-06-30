Ереван хранит молчание: Никол Пашинян отреагировал на признание Израилем геноцида армян 1915 года

Власти Армении приняли решение воздержаться от любых официальных комментариев или заявлений в ответ на исторический шаг Тель-Авива по поводу событий 1915 года. Глава армянского правительства Никол Пашинян публично объяснил, что республика не планирует демонстрировать никакой реакции на принятый Израилем документ.

Никол Пашинян

Соответствующую позицию премьер-министр озвучил во время общения с представителями медиа, которое состоялось сразу после завершения рабочей встречи руководящего состава его политической силы "Гражданский договор".

"Мы действительно не видим никакого смысла или необходимости реагировать на это событие", — безапелляционно заявил Никол Пашинян.

Глава правительства подробно аргументировал такое воздержание заботой о государственной безопасности и международных позициях своей страны. По его убеждению, Армения должна демонстрировать взвешенность в чувствительных исторических темах, чтобы не стать инструментом глобальных дипломатических противостояний.

"Мы твердо убеждены, что отказ от втягивания нашего государства в процессы, где тему геноцида армян превращают в политическое оружие, полностью отвечает национальным интересам Республики Армения", — подчеркнул премьер.

Напомним, что перед этим, 28 июня, израильское правительство во время своего заседания приняло единодушное решение поддержать инициативу, выдвинутую министром иностранных дел страны Гидеоном Сааром. Этот документ закрепил официальное признание Израилем геноцида армянского народа в Османской империи. Следует отметить, что указанный шаг получил полное одобрение и со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который заранее публично высказался в поддержку этого важного исторического предложения.