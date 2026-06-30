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Єреван зберігає мовчання: Нікол Пашинян відреагував на визнання Ізраїлем геноциду вірмен 1915 року

Пашинян пояснив, чому Вірменія не реагуватиме на офіційне визнання Ізраїлем геноциду вірмен

30 червня 2026, 16:27
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Недилько Ксения

Влада Вірменії прийняла рішення утриматися від будь-яких офіційних коментарів або заяв у відповідь на історичний крок Тель-Авіва щодо подій 1915 року. Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян публічно пояснив, що республіка не планує демонструвати жодної реакції на ухвалений Ізраїлем документ.

Єреван зберігає мовчання: Нікол Пашинян відреагував на визнання Ізраїлем геноциду вірмен 1915 року

Нікол Пашинян

Відповідну позицію прем'єр-міністр озвучив під час спілкування з представниками медіа, яке відбулося одразу після завершення робочої зустрічі керівного складу його політичної сили "Громадянський договір".

"Ми дійсно не вбачаємо жодного сенсу чи потреби реагувати на цю подію", — безапеляційно заявив Нікол Пашинян.

Глава уряду детально аргументував таку стриманість турботою про державну безпеку та міжнародні позиції своєї країни. На його переконання, Вірменія має демонструвати зваженість у чутливих історичних темах, аби не стати інструментом у глобальних дипломатичних протистояннях.

"Ми твердо переконані, що відмова від втягування нашої держави у процеси, де тему геноциду вірмен перетворюють на політичну зброю, повністю відповідає національним інтересам Республіки Вірменія", — підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, що перед цим, 28 червня, ізраїльський уряд під час свого засідання ухвалив одностайне рішення підтримати ініціативу, яку висунув міністр закордонних справ країни Гідеон Саар. Цей документ закріпив офіційне визнання Ізраїлем геноциду вірменського народу в Османській імперії. Варто зазначити, що вказаний крок отримав повне схвалення і з боку прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який заздалегідь публічно висловився за підтримку цієї важливої історичної пропозиції.



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