Еще одна страна вступила в войну: кто тайно наносит удары по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты могли стать еще одним скрытым участником войны против Ирана. По данным издания The Wall Street Journal, ОАЭ нанесли по меньшей мере несколько ударов по иранским объектам, хотя официально этого не признают.

Удары на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

По информации источников The Wall Street Journal, одной из целей ОАЭ стал иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе. Атака произошла в начале апреля, еще до оглашения режима прекращения огня, о котором позже заявлял президент США Дональд Трамп. Удар вызвал масштабный пожар и временно вывел часть мощностей предприятия из строя.

После атаки официальный Тегеран сообщил о "вражеском ударе" по НПЗ и ответил запуском ракет и дронов в направлении ОАЭ и Кувейта. По оценкам аналитиков, именно массированные атаки Ирана на инфраструктуру стран Персидского залива могли заставить Эмираты перейти от обороны к прямому участию в войне.

В материале WSJ также отмечается, что администрация Трампа не возражала против привлечения ОАЭ к конфликту с Тегераном. Источники утверждают, что в Вашингтоне "тихо приветствовали" участие союзников в сдерживании Ирана. Однако от официальных комментариев в Пентагоне воздержались, а Белый дом заявил лишь, что президент "имеет все варианты действий".

До начала войны страны Персидского залива пытались дистанцироваться от конфликта и не предоставляли свои базы или воздушное пространство для атак. Однако после серии иранских ударов по энергетическим объектам и аэропортам региона ситуация изменилась. По данным источников, Иран выпустил по ОАЭ более 2800 ракет и беспилотников.

