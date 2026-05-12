Ще одна країна вступила у війну: хто таємно завдає ударів по Ірану

ОАЕ завдали таємних ударів по Ірану та стали активним учасником війни

12 травня 2026, 08:50
Slava Kot

Об’єднані Арабські Емірати могли стати ще одним прихованим учасником війни проти Ірану. За даними видання The Wall Street Journal, ОАЕ здійснили щонайменше кілька ударів по іранських об’єктах, хоча офіційно цього не визнають. 

За інформацією джерел The Wall Street Journal, однією з цілей ОАЕ став іранський нафтопереробний завод на острові Лаван у Перській затоці. Атака відбулася на початку квітня, ще до оголошення режиму припинення вогню, про який пізніше заявляв президент США Дональд Трамп. Удар спричинив масштабну пожежу та тимчасово вивів частину потужностей підприємства з ладу.

Після атаки офіційний Тегеран повідомив про "ворожий удар" по НПЗ та відповів запуском ракет і дронів у напрямку ОАЕ та Кувейту. За оцінками аналітиків, саме масовані атаки Ірану на інфраструктуру країн Перської затоки могли змусити Емірати перейти від оборони до прямої участі у війні.

У матеріалі WSJ також зазначається, що адміністрація Трампа не заперечувала проти залучення ОАЕ до конфлікту з Тегераном. Джерела стверджують, що у Вашингтоні "тихо вітали" участь союзників у стримуванні Ірану. Однак від офіційних коментарів у Пентагоні утрималися, а Білий дім заявив лише, що президент "має у своєму розпорядженні всі варіанти дій".

До початку війни країни Перської затоки намагалися дистанціюватися від конфлікту й не надавали свої бази чи повітряний простір для атак. Однак після серії іранських ударів по енергетичних об’єктах та аеропортах регіону ситуація змінилася. За даними джерел, Іран випустив по ОАЕ понад 2800 ракет і безпілотників.

Джерело: https://www.wsj.com/articles/the-u-a-e-has-been-secretly-carrying-out-attacks-on-iran-f1745a0d
