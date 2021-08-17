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Главная Новости Мир Ближний Восток Facebook будет удалять контент, связанный с "Талибаном"
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Facebook будет удалять контент, связанный с "Талибаном"

Работники Facebook будут мониторить соцсети и удалять контент

сегодня, 11:15
Автор:

Козлова Альбіна

Компания Facebook отметила, что на ее платформах не будет контента, связанного с движением "Талибан". По словам представителя компании, движение "Талибан" признано террористическим. Поэтому работники Facebook будут мониторить соцсети и удалять неприемлемый контент, имеющий отношение к террористам. Об этом сообщает ВВС news.

Facebook будет удалять контент, связанный с "Талибаном"

Facebook будет удалять контент, который связан с движением "Талибан", фото uz.sputniknews

Социальные сети давно использовались талибами для организации своей деятельности. Поскольку это движение признано террористическим, то теперь пользоваться социальными сетями талибы не смогут. Будут удалены аккаунты представителей организации и их содержание.

Для мониторинга ситуации у компании есть специалисты, владеющие языками дари и пушту, которые знакомы со стилистикой местной речи в Афганистане. Такие специалисты будут мониторить Facebook, Instagram и WhatsApp. Сейчас в компании будут подробно изучать учетные записи именно мессенджера WhatsApp, через который талибы общаются между собой.

Компания Twitter тоже запрещает на своей платформе создавать группы, связанные с терроризмом или разжигающие ненависть, или поддерживающие насилие. В компании также придерживаются политики по противодействию насильственным организациям и ненавистному поведению читателей. Такие группы и посты блокируются и удаляются, отметили в компании.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуацию в Афганистане РФ может использовать против Украины. На фоне событий в Афганистане Украина находится в достаточно угрожающей ситуации. Чиновники говорят, что России может быть на руку приток мигрантов на территорию Украины, однако представители отечественной власти делают все, чтобы противостоять вызову северного соседа.


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Источник: https://www.bbc.com/news/business-58239786
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