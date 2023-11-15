Франция выдала ордер на арест друга Путина: что известно

Французский суд выдал ордера на арест сирийского диктатора Башара Асада, его родного брата Махера Аль-Асада и двух чиновников из окружения диктатора. Их обвиняют в применении химического оружия в отношении гражданских граждан. Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

Башар Асад и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Авторы публикации, ссылаясь на источник в судебной системе Франции, утверждают, что ордера изданы по итогам уголовных расследований химических атак в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. По официальной информации погибли более тысячи человек. Ордеры выписаны с формулировкой "соучастие в преступлениях против человечности" и "соучастие в военных преступлениях".

По информации Мазена Дарвиша, юриста и основателя Сирийского центра СМИ и свободы выражения мнения (SCM), по подаче которого возбуждено во Франции уголовное преследование руководящей верхушки сирийского режима, "международные ордера на арест впервые выданы в связи с применением химического оружия в Гуте 2013 году".

"Президент несет ответственность за многие преступления в Сирии, и, в частности, при применении зарина невозможно игнорировать его ответственность", — отметил юрист, предоставляя комментарий Reuters.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон назвал решающий месяц для войны в Украине. Декабрь должен стать решающим месяцем для войны в Украине. Такое мнение в интервью BBC высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Видимо, французский президент рассчитывает на какие-либо решительные действия ВСУ до конца года. В том же интервью президент Франции заявил, что время для переговоров с РФ еще не пришло, но когда оно придет, нужно будет "вернуться за стол переговоров и найти решение с россией". Пока идет ожесточенная война и россия не думает о том, чтобы прекратить свою агрессию против Украины.