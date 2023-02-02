logo

BTC/USD

23808.99

ETH/USD

1669.12

LTC/USD

100.06

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Французские войска перехватили крупную партию контрабанды оружия из Ирана. Куда она направлялась
commentss НОВОСТИ Все новости

Французские войска перехватили крупную партию контрабанды оружия из Ирана. Куда она направлялась

Иран пытался поддержать повстанцев-хуситов в Йемене посредством отправки военной техники и незаконной торговлей оружием в этом регионе.

сегодня, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Военные конфисковали тысячи винтовок, боеприпасов и десятки противотанковых ракет, которые Иран пытался отправлять морскими путями в Йемен, которые получили повстанцы-хуситы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Arab News.

Французские войска перехватили крупную партию контрабанды оружия из Ирана. Куда она направлялась

Конфисковано оружие, которое было отправлено из Ирана. Фото из открытых источников

Военно-морские силы Франции совместно с США и Великобританией скоординировали свои операции для возможных незаконных поставок оружия из Ирана в регионе Ближнего Востока. Во время одной из таких проверок французское спецподразделение остановило корабль, перевозивший большую военную контрабанду. Как сообщает Центральное командование США, на корабле было изъято 3000 винтовок и более полумиллиона боеприпасов к ним. На обнародованных фото выяснилось, что Иран также пытался ввести в Йемен 23 противотанковых ракет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В прошлом году США заявили, что нашли 70 тонн компонентов ракетного топлива, направлявшегося в Йемен из Ирана. Топливо было спрятано среди мешков с удобрениями на одном из кораблей. Ранее сообщалось, что хуситы обстреливали своими ракетами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Французские войска перехватили крупную партию контрабанды оружия из Ирана. Куда она направлялась - фото 2

Последние несколько месяцев Иран пытается передать повстанцам-хуситам в Йемене, несмотря на то, что в стране продолжается режим прекращения огня. Иран долго отрицал вооружение хуситов, хотя западные страны и эксперты ООН отследили поставки оружия в Тегеран. В ходе гражданской войны в Йемене погибли более 150 000 человек, в том числе более 14 500 мирных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры слили базу данных иранских операторов.

Также "Комментарии" писали об опасности из Китая. Несколько кораблей и самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.arabnews.com/node/2243436/middle-east
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!