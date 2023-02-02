Французские войска перехватили крупную партию контрабанды оружия из Ирана. Куда она направлялась

Военные конфисковали тысячи винтовок, боеприпасов и десятки противотанковых ракет, которые Иран пытался отправлять морскими путями в Йемен, которые получили повстанцы-хуситы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Arab News.

Конфисковано оружие, которое было отправлено из Ирана. Фото из открытых источников

Военно-морские силы Франции совместно с США и Великобританией скоординировали свои операции для возможных незаконных поставок оружия из Ирана в регионе Ближнего Востока. Во время одной из таких проверок французское спецподразделение остановило корабль, перевозивший большую военную контрабанду. Как сообщает Центральное командование США, на корабле было изъято 3000 винтовок и более полумиллиона боеприпасов к ним. На обнародованных фото выяснилось, что Иран также пытался ввести в Йемен 23 противотанковых ракет.

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В прошлом году США заявили, что нашли 70 тонн компонентов ракетного топлива, направлявшегося в Йемен из Ирана. Топливо было спрятано среди мешков с удобрениями на одном из кораблей. Ранее сообщалось, что хуситы обстреливали своими ракетами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.





Последние несколько месяцев Иран пытается передать повстанцам-хуситам в Йемене, несмотря на то, что в стране продолжается режим прекращения огня. Иран долго отрицал вооружение хуситов, хотя западные страны и эксперты ООН отследили поставки оружия в Тегеран. В ходе гражданской войны в Йемене погибли более 150 000 человек, в том числе более 14 500 мирных жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры слили базу данных иранских операторов.

Также "Комментарии" писали об опасности из Китая. Несколько кораблей и самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня.



