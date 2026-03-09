logo

Готовьтесь к немыслимому: на Западе ужасали последствия войны на Ближнем Востоке

Рост цен на энергоносители на 10% за год повысит мировую инфляцию на 40 базисных пунктов и замедлит экономический рост

9 марта 2026, 16:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что длительные военные действия на Ближнем Востоке могут серьезно повлиять на мировые рынки и экономику, создавая непредсказуемые вызовы, которые заставят политиков адаптироваться к так называемой "новой нормальности".

Готовьтесь к немыслимому: на Западе ужасали последствия войны на Ближнем Востоке

Фото: из открытых источников

По информации Bloomberg, глава МВФ подчеркнула, что в случае роста цен на энергоносители на 10% в течение года мировая инфляция может подняться на 40 базисных пунктов, а темпы экономического роста замедлятся. Георгиева подчеркнула, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта, что продолжит общую экономическую неопределенность.

"В этой новой глобальной среде подумайте о немыслимом и готовьтесь к нему", — призвала она.

Это предупреждение прозвучало на фоне стремительного роста цен на нефть: 9 марта стоимость барреля превысила 120 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке и напряженности в логистике мировых поставок. ОАЭ и Кувейт вместе с Ираком 8 марта сократили добычу нефти из-за переполненных хранилищ и фактической блокировки Ормузского пролива.

По словам Георгиевой, через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, включая половину импорта нефти в Азию и четверть мирового импорта сжиженного газа. Судоходство через пролив сейчас сократилось на 90%, что создает дополнительные риски для энергетической безопасности.  

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп прокомментировал колебания цен на нефть в своем аккаунте в Truth Social, назвав краткосрочные скачки "очень небольшой ценой" и выразил уверенность, что цены снизятся после устранения иранской ядерной угрозы.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращения союзников, касающиеся реагирования на вызовы, связанные с ситуацией безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, международные партнеры интересуются украинским опытом по защите жизни и организации оборонных систем.

 



