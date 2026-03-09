Ненавидимые потрясения коснутся каждого: озвучено тревожное заявление о войне на Ближнем Востоке

Директор-распорядительница Международный валютный фонд Кристалина Георгиева предупредила, что длительные военные действия на Ближнем Востоке могут серьезно повлиять на мировые рынки и экономику, создавая непредсказуемые вызовы, которые заставят политиков адаптироваться к так называемой "новой нормальности".

Фото: из открытых источников

По информации Bloomberg, глава МВФ подчеркнула, что в случае роста цен на энергоносители на 10% в течение года мировая инфляция может подняться на 40 базисных пунктов, а темпы экономического роста замедлятся. Георгиева подчеркнула, что новые потрясения могут возникнуть даже после завершения конфликта, что продолжит общую экономическую неопределенность.

"В этой новой глобальной среде подумайте о немыслимом и готовьтесь к нему", — призвала она.

Это предупреждение прозвучало на фоне стремительного роста цен на нефть: 9 марта стоимость барреля превысила 120 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке и напряженности в логистике мировых поставок. ОАЭ и Кувейт вместе с Ираком 8 марта сократили добычу нефти из-за переполненных хранилищ и фактической блокировки Ормузского пролива.

По словам Георгиевой, через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, включая половину импорта нефти в Азию и четверть мирового импорта сжиженного газа. Судоходство через пролив сейчас сократилось на 90%, что создает дополнительные риски для энергетической безопасности.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп прокомментировал колебания цен на нефть в своем аккаунте в Truth Social, назвав краткосрочные скачки "очень небольшой ценой" и выразил уверенность, что цены снизятся после устранения иранской ядерной угрозы.

