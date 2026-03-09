Ненбаченні потрясіння зачеплять кожного: озвучено тривожну заяву про війну на Близькому Сході

Директорка-розпорядниця Міжнародний валютний фонд Крісталіна Георгієва попередила, що тривалі військові дії на Близькому Сході можуть серйозно вплинути на світові ринки та економіку, створюючи непередбачувані виклики, які змусять політиків адаптуватися до так званої "нової нормальності".

За інформацією Bloomberg, очільниця МВФ підкреслила, що у разі зростання цін на енергоносії на 10% протягом року, світова інфляція може піднятися на 40 базисних пунктів, а темпи економічного зростання сповільняться. Георгієва наголосила, що нові потрясіння здатні виникнути навіть після завершення конфлікту, що продовжить загальну економічну невизначеність.

"У цьому новому глобальному середовищі подумайте про немислиме та готуйтеся до нього", — закликала вона.

Це попередження прозвучало на тлі стрімкого зростання цін на нафту: 9 березня вартість бареля перевищила 120 доларів на тлі ескалації на Близькому Сході та напруження у логістиці світових постачань. ОАЕ та Кувейт разом з Іраком 8 березня скоротили видобуток нафти через переповнені сховища та фактичне блокування Ормузької протоки.

За словами Георгієвої, через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових постачань нафти та СПГ, включно з половиною імпорту нафти до Азії та чвертю світового імпорту зрідженого газу. Судноплавство через протоку наразі скоротилося на 90%, що створює додаткові ризики для енергетичної безпеки.

На тлі цих подій президент США Дональд Трамп прокоментував коливання цін на нафту у своєму акаунті в Truth Social, назвавши короткострокові стрибки "дуже невеликою ціною" і висловив упевненість, що ціни знизяться після усунення іранської ядерної загрози.

