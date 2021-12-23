Гуманитарный кризис: почему США ослабили экономические санкции против "Талибана"

В среду, 22 декабря, Соединенные Штаты официально освободили чиновников США и ООН, ведущих бизнесы с "Талибаном", от санкций США, чтобы попытаться поддерживать поток помощи в Афганистан, поскольку государство все глубже погружается в гуманитарный кризис. Об этом сообщает Reuters.

Мальчик толкает инвалидную коляску на улице в Кабуле, Афганистан - Reuters

В течение многих лет признавая Талибан террористической группой, Вашингтон приказал заморозить свои активы и запретил американцам иметь с ними дело.

В среду Министерство финансов выдало три генеральных лицензии, направленные на ослабление потоков гуманитарной помощи в Афганистан.

Две из лицензий позволяют официальным лицам США и некоторым международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, участвовать в операциях с участием "Талибана" или сети Хаккани для официальных операций.

Третья лицензия предоставляет неправительственным организациям (НПО) защиту от санкций США против талибов и сети Хаккани за работу над определенной деятельностью, включая гуманитарные проекты.

Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что "Талибану" придется принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение экономики Афганистана.

"То, что мы можем попытаться сделать, над чем мы собираемся работать, это смягчить гуманитарный кризис, предоставляя ресурсы афганскому народу, и эти общие лицензии помогут нам разрешать организациям, выполняющим эту работу, делать это без помех", — сказал чиновник журналистам.

Главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США раскритиковал решение администрации президента-демократа Джо Байдена.

Увольнение "может привести к использованию средств американских налогоплательщиков для вознаграждения, легитимизации и предоставления возможности тому самому "Талибану", который пришел к власти силой и не проявил заинтересованности в соблюдении международных норм", — сказал представитель Майкл Маккол в заявлении.

Экономический кризис в Афганистане ускорился после того, как талибы захватили власть в августе, когда бывшее поддерживаемое Западом правительство распалось, а последние американские войска были выведены.

Соединенные Штаты и другие страны сократили финансовую помощь, а активы в жесткой валюте Афганистана на сумму более 9 миллиардов долларов были заморожены.

По данным Организации Объединенных Наций, почти 23 миллиона человек – около 55% населения – сталкиваются с экстремальным уровнем голода и почти 9 миллионов под угрозой голода, когда наступает зима.

"Мы будем продолжать поддерживать усилия наших партнеров по расширению помощи и предоставлению необходимой помощи в этот момент особой потребности", – заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В отдельной попытке преодолеть кризис Совет Безопасности ООН принял резолюцию, освобождающую доноров, группы помощи и финансовые учреждения, участвующие в гуманитарной помощи от замораживания активов.

Увольнения проводятся "исключительно для оказания гуманитарной помощи и других мер, которые поддерживают основные человеческие потребности в Афганистане, которые Совет рассмотрит в течение одного года", – сказал Джеффри ДеЛаурентис, старший советник миссии США при ООН, призывая одобрить меры.

Как сообщали ранее "Комментарии", Организация Объединенных Наций предлагает выплатить около 6 миллионов долларов за создание безопасных условий в Афганистане сотрудникам министерства внутренних дел под руководством талибов.

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