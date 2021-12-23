Гуманитарный кризис: почему США ослабили экономические санкции против "Талибана"

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Карина Ожерельева
В среду, 22 декабря, Соединенные Штаты официально освободили чиновников США и ООН, ведущих бизнесы с "Талибаном", от санкций США, чтобы попытаться поддерживать поток помощи в Афганистан, поскольку государство все глубже погружается в гуманитарный кризис. Об этом сообщает Reuters.
Мальчик толкает инвалидную коляску на улице в Кабуле, Афганистан - Reuters
В течение многих лет признавая Талибан террористической группой, Вашингтон приказал заморозить свои активы и запретил американцам иметь с ними дело.
В среду Министерство финансов выдало три генеральных лицензии, направленные на ослабление потоков гуманитарной помощи в Афганистан.
Две из лицензий позволяют официальным лицам США и некоторым международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, участвовать в операциях с участием "Талибана" или сети Хаккани для официальных операций.
Третья лицензия предоставляет неправительственным организациям (НПО) защиту от санкций США против талибов и сети Хаккани за работу над определенной деятельностью, включая гуманитарные проекты.
Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что "Талибану" придется принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение экономики Афганистана.
Главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США раскритиковал решение администрации президента-демократа Джо Байдена.
Экономический кризис в Афганистане ускорился после того, как талибы захватили власть в августе, когда бывшее поддерживаемое Западом правительство распалось, а последние американские войска были выведены.
Соединенные Штаты и другие страны сократили финансовую помощь, а активы в жесткой валюте Афганистана на сумму более 9 миллиардов долларов были заморожены.
По данным Организации Объединенных Наций, почти 23 миллиона человек – около 55% населения – сталкиваются с экстремальным уровнем голода и почти 9 миллионов под угрозой голода, когда наступает зима.
В отдельной попытке преодолеть кризис Совет Безопасности ООН принял резолюцию, освобождающую доноров, группы помощи и финансовые учреждения, участвующие в гуманитарной помощи от замораживания активов.
Увольнения проводятся "исключительно для оказания гуманитарной помощи и других мер, которые поддерживают основные человеческие потребности в Афганистане, которые Совет рассмотрит в течение одного года", – сказал Джеффри ДеЛаурентис, старший советник миссии США при ООН, призывая одобрить меры.
Как сообщали ранее "Комментарии", Организация Объединенных Наций предлагает выплатить около 6 миллионов долларов за создание безопасных условий в Афганистане сотрудникам министерства внутренних дел под руководством талибов.
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