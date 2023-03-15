Индия обвинила Европу и цинично призвала "отойти" от войны в Украине

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Лиля Воробьева
На саммите G20 представитель Индии Амитабх Кант призвал "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News .
Индия призвала "отойти" от войны в Украине (фото из открытых источников)
Представитель Индии заявил, что якобы Европа поставила в тупик глобальный рост бедности, сосредоточившись на войне в Украине. Кант сравнил "одну войну" с тем, что 200 млн человек находятся на грани бедности.
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"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, и мы просто обеспокоены одной войной между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", — заявил Кант.
Известно, что Индия отказывается обвинять Россию в войне и продолжает работать с ней.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Индия нарастила импорт из России в девять раз . Большинство стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, пытаются изолироваться от России и уменьшить связи с режимом Путина. Однако есть страны, которые пытаются воспользоваться ситуацией и наращивают свой импорт из России. После полномасштабного вторжения Европейский Союз и другие страны ввели санкции против России и постепенно сокращали свою зависимость от российского газа, нефти и других товаров. Одним из крупнейших лидеров в Европе здесь оказалась Великобритания, сократившая свой импорт из России на 97%. Однако не все страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов. Индия начала покупать российскую дешевую нефть, которая стала не нужна в Европе. В целом ввоз из Российской Федерации в Индию вырос в 9 раз, что является рекордным показателем среди других стран.
На втором месте оказалась Венгрия. Страна, принадлежащая ЕС, увеличила импорт из России в 3,5 раза. В пятерку попали Словения, Бразилия и Турция.
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