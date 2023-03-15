Индия обвинила Европу и цинично призвала "отойти" от войны в Украине

На саммите G20 представитель Индии Амитабх Кант призвал "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Sky News .

Индия призвала "отойти" от войны в Украине (фото из открытых источников)

Представитель Индии заявил, что якобы Европа поставила в тупик глобальный рост бедности, сосредоточившись на войне в Украине. Кант сравнил "одну войну" с тем, что 200 млн человек находятся на грани бедности.

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