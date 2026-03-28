Иран больно бьет по Саудовской Аравии: сколько военных США получили ранения

В результате удара Ирана по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии 12 американских военнослужащих получили ранения, двое из них – тяжелые. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Times", со ссылкой на американских чиновников

Атака Ирана на базу США. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в результате удара значительные повреждения получили как минимум два самолета-заправщика KC-135.

В ходе военных действий Иран бомбардировал американские базы по всему Ближнему Востоку, используя для этого огромный арсенал баллистических ракет и дронов. Большинство ударов было нейтрализовано системами противовоздушной обороны, однако на это потрачено значительное количество дорогих ракет для сбивания дешевых дронов.

В СМИ акцентировали, что с начала военной операции шесть резервистов армии США погибли во время удара дрона по тактическому операционному центру в порту Шуайба в Кувейте. Еще один американский военный погиб во время атаки на базу Принца Султана 1 марта.

С начала операции США и Израиля ранено почти 300 американских военных, около 225 из них получили контузию от взрывов ракет. Все, кроме 35 военных, вернулись к службе.

В целом погибло 13 военнослужащих США.

