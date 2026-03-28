Іран боляче б'є по Саудівській Аравії: скільки військових США отримали поранення
Іран боляче б'є по Саудівській Аравії: скільки військових США отримали поранення

У ході військових дій Іран бомбардував американські бази по Близькому Сходу.

28 березня 2026, 08:00
Кравцев Сергей

Внаслідок удару Ірану по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії 12 американських військовослужбовців отримали поранення, двоє з них – тяжкі. Як передає портал "Коментарі", про це пише "New York Times" з посиланням на американських чиновників.

Іран боляче б'є по Саудівській Аравії: скільки військових США отримали поранення

Атака Ірану на американську базу. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що в результаті удару значні пошкодження отримали як мінімум два літаки-заправники KC-135.

У ході військових дій Іран бомбардував американські бази по всьому Близькому Сходу, використовуючи при цьому величезний арсенал балістичних ракет і дронів. Більшість ударів було нейтралізовано системами протиповітряної оборони, проте на це витрачено значну кількість дорогих ракет для збивання дешевих дронів.

У ЗМІ наголосили, що з початку військової операції шість резервістів армії США загинули під час удару дрона по тактичному операційному центру в порту Шуайба в Кувейті. Ще один американський військовий загинув під час атаки на базу Принца Султана 1 березня.

З початку операції США та Ізраїлю поранено майже 300 американських військових, близько 225 із них отримали контузію від вибухів ракет. Усі, окрім 35 військових, повернулися до служби.

Загалом загинуло 13 військовослужбовців США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп наказав збройним силам на п'ять днів відкласти удари по енергетичних об'єктах Ірану, щоб провести з Тегераном переговори. У той же час, Іран натякає, що насправді ніяких переговорів немає і на поступки Тегеран не піде. Що означає заява Трампа? Чи не виглядає так, що президент США потрапив у пастку завищених очікувань, сподіваючись на швидку переможну війну? Яка ймовірність, що США таки дотиснуть і, як мінімум, Ормузька протока буде розблокована? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




