Іран боляче б'є по Саудівській Аравії: скільки військових США отримали поранення

Внаслідок удару Ірану по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії 12 американських військовослужбовців отримали поранення, двоє з них – тяжкі. Як передає портал "Коментарі", про це пише "New York Times" з посиланням на американських чиновників.

У повідомленні йдеться, що в результаті удару значні пошкодження отримали як мінімум два літаки-заправники KC-135.

У ході військових дій Іран бомбардував американські бази по всьому Близькому Сходу, використовуючи при цьому величезний арсенал балістичних ракет і дронів. Більшість ударів було нейтралізовано системами протиповітряної оборони, проте на це витрачено значну кількість дорогих ракет для збивання дешевих дронів.

У ЗМІ наголосили, що з початку військової операції шість резервістів армії США загинули під час удару дрона по тактичному операційному центру в порту Шуайба в Кувейті. Ще один американський військовий загинув під час атаки на базу Принца Султана 1 березня.

З початку операції США та Ізраїлю поранено майже 300 американських військових, близько 225 із них отримали контузію від вибухів ракет. Усі, окрім 35 військових, повернулися до служби.

Загалом загинуло 13 військовослужбовців США.

