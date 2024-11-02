Иран готовит новую атаку на Израиль: появилась реакция США

В США прокомментировали сообщения о предположении израильской разведки о том, что Иран может готовить новую атаку на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами на борту президентского самолета заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

В частности, представитель Белого дома отказалась подтвердить информацию о подготовке Ираном такой атаки.

В то же время она подчеркнула, что Иран должен воздержаться от новых атак на Израиль.

"Мы четко заявили, что Иран не должен отвечать. Я сказал об этом в среду. Мы будем продолжать поддерживать Израиль. Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима. И если они решат так поступить, мы, конечно, продолжим поддерживать Израиль, пока он продолжает защищать себя и свою безопасность", – подчеркнула Жан-Пьер.

Отметим, ранее ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников недавно сообщили, что Иран хочет ответить на атаку израильских войск, которую они провели 26 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развертывании на Ближнем Востоке дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких ударных бомбардировщиков ВВС США В-52 дальнего действия. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

В сообщении Минобороны США говорится, что эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы по мере того, как авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию.

В Пентагоне отмечают, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защиты Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".



