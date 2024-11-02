Иран готовит новую атаку на Израиль: появилась реакция США

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Кравцев Сергей
В США прокомментировали сообщения о предположении израильской разведки о том, что Иран может готовить новую атаку на Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами на борту президентского самолета заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
В частности, представитель Белого дома отказалась подтвердить информацию о подготовке Ираном такой атаки.
В то же время она подчеркнула, что Иран должен воздержаться от новых атак на Израиль.
Отметим, ранее ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников недавно сообщили, что Иран хочет ответить на атаку израильских войск, которую они провели 26 октября.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о развертывании на Ближнем Востоке дополнительных эсминцев противоракетной обороны, эскадрильи истребителей и самолетов-заправщиков, а также нескольких ударных бомбардировщиков ВВС США В-52 дальнего действия. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
В сообщении Минобороны США говорится, что эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы по мере того, как авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN будет готовиться к отплытию.
В Пентагоне отмечают, что такой шаг сделали "в соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и войск США на Ближнем Востоке, защиты Израиля и деэскалации путем сдерживания и дипломатии".
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