Иран идет ва-банк: что предлагает США в обмен на паузу по ядерке

Иран направил США новое дипломатическое предложение, пытаясь разрядить кризис вокруг Ормузского пролива и фактической морской блокады. По данным Axios, инициатива была передана через посредников из Пакистана и предполагает приоритетное урегулирование ситуации с судоходством и военными действиями, оставляя ядерную тему "на потом".

Иран.

Суть предложения – в поэтапном подходе. На первом этапе стороны могут договориться либо о длительном перемирии, либо о полном прекращении войны. Ключевым условием со стороны Тегерана является открытие Ормузского пролива или снятие ограничений на экспорт нефти. Только после этого Иран готов вернуться к переговорам по ядерной программе.

В Белом доме подтвердили получение инициативы, однако подчеркнули, что окончательного решения пока нет. Представитель администрации заявила, что Вашингтон не намерен обсуждать такие вопросы публично, добавив: США будут заключать сделки исключительно на условиях, отвечающих их интересам, включая недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Переговорный процесс заметно осложнился в последние дни. Визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Исламабад не принес прорыва, а планы встречи с американскими представителями оказались под вопросом.

Дональд Трамп заявил, что отменил отправку делегации, назвав поездку "бессмысленной" в текущих условиях.

На этом фоне Арагчи провел консультации в Омане, а затем вернулся в Пакистан для продолжения диалога. Ожидается также его визит в Москву, где тема Ормузского пролива может стать одной из ключевых.

По информации источников, внутри иранского руководства нет единой позиции по требованиям США, включая остановку обогащения урана. Тем временем Трамп сигнализирует о намерении сохранить давление, рассчитывая, что блокада заставит Тегеран пойти на уступки уже в ближайшие недели.

