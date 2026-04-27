Іран йде ва-банк: що пропонує США в обмін на паузу по ядерці

Іран направив США нову дипломатичну пропозицію, намагаючись розрядити кризу навколо Ормузької протоки та фактичної морської блокади. За даними Axios, ініціативу було передано через посередників з Пакистану і передбачає пріоритетне врегулювання ситуації з судноплавством та військовими діями, залишаючи ядерну тему "на потім".

Суть пропозиції – у поетапному підході. На першому етапі сторони можуть домовитися або про тривале перемир'я, або про повне припинення війни. Ключовою умовою Тегерану є відкриття Ормузької протоки або зняття обмежень на експорт нафти. Лише після цього Іран готовий повернутися до переговорів щодо ядерної програми.

У Білому домі підтвердили отримання ініціативи, проте наголосили, що остаточного рішення поки що немає. Представник адміністрації заявила, що Вашингтон не має наміру обговорювати такі питання публічно, додавши: США укладатимуть угоди виключно на умовах, що відповідають їхнім інтересам, включаючи недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

Переговорний процес помітно ускладнився останніми днями. Візит глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі до Ісламабаду не приніс прориву, а плани зустрічі з американськими представниками опинилися під питанням.

Дональд Трамп заявив, що скасував відправлення делегації, назвавши поїздку "безглуздою" у поточних умовах.

На цьому тлі Арагчі провів консультації в Омані, а потім повернувся до Пакистану для продовження діалогу. Очікується також його візит до Москви, де тема Ормузької протоки може стати однією з ключових.

За інформацією джерел, усередині іранського керівництва немає єдиної позиції щодо вимог США, включаючи зупинку збагачення урану. Тим часом Трамп сигналізує про намір зберегти тиск, розраховуючи, що блокада змусить Тегеран піти на поступки вже найближчими тижнями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про мир тепер можна забути: з яким казусом зіткнулися переговорники Трампа.



